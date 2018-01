El MDyC recuerda que la Ciudad solo ha invertido 20 de los 138 millones prometidos desde 2015

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha hecho este lunes su propio balance de 2017 tras escuchar el de Vivas de la semana pasada, una intervención de poca o nula credibilidad si, como ha recordado Fatima Hamed, se tiene en cuenta que durante los tres últimos años el Gobierno del PP solo ha invertido de verdad 20,5 de los 138,2 millones presupuestados.

Para la diputada localista ese es un buen indicador de la escasa eficiencia de un Ejecutivo que rara vez pasa de las promesas a los hechos y que "nada ha hecho para paliar el problema de vivienda de Ceuta porque se pliega a las órdenes del PP a nivel nacional; no va ni a cubrir todas las plazas que se han producido en la Policía Local y Bomberos; no va a atender las necesidades del 112 y no soluciona los problemas de la limpieza pública".

En comparación con la "desidia e inacción" del "Desgobierno", Hamed ha dado cuenta del "intenso trabajo" desplegado por el MDyC en el Pleno, al que en 2017 llevó 36 propuestas (un 30% económicas, un 22% sociales; un 13,8% sobre barriadas y el resto sobre Mujer, Juventud, Deporte y Educación). En términos globales se aprobó el 80% pero muchas han "quedado en el cajón" de la "Corte de los MIlagros" de Vivas.

Además, la formación localista presentó hasta 25 quejas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, lo que ha convertido a Ceuta en la región con mayor tasa relativa de denuncias por falta de acceso a la información pública de todo el país, y ha puesto en manos de los Tribunales o la Fiscalía múltiples asuntos en los que "se vulneraron líneas rojas ante las que es imposible mirar hacia otro lado" como "la gestión de las subvenciones del ICD o el depósito de vehículos, el Reglamento de la Asamblea y el del Gobierno, la autoconcesión de licencias a sus locales de Fernando Ramos, la supresión de las facturas en papel en Acemsa, los concurso para el contrato de patrocinio de los helicópteros o las encomiendas a Tragsa para la obra de Gran Vía y el 'Díaz-Flor".

En su repaso del balance realizado por Vivas, Hamed ha criticado el "abandono" de las playas y la falta de políticas eficaces para "combatir la desigualdad social y la existencia de un 40% de la población en situación o riesgo de pobreza", así como la "falta de atención" hacia ámbitos por Educación, Deporte o Turismo.