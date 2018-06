El 'medio café para todos' del 'cheque-libros', una "injusticia absoluta"

El nuevo esquema del programa de supuesta gratuidad de libros de texto de la Ciudad, que pasa por el reparto universal de 'cheques-libros' por un importe equivalente a 95 ó 160 euros, según el nivel en el que esté matriculado el alumno, que posteriormente se canjean en las librerías adheridas, no satisface a Caballas. Dado que esa cantidad no da para adquirir todos los libros, mucho menos el conjunto del material escolar necesario, ese 'medio café para todos' supone a ojos de la coalición una "injusticia absoluta".

Primero, porque no garantiza la igualdad en el acceso a la Educación. Segundo, porque, todo lo contrario, implica "un trasvase de fondos públicos hacia las familias con una economía desahogada" sin cubrir las necesidades de las que no tienen recursos. Tercero, porque se pretende encajar el equilibrio "situando las materias cuyos libros no se cubren como de segunda, casi prescindibles".

Así lo cree el diputado localista Juan Luis Aróstegui, crítico con el Gobierno de Ceuta, que pactó con Ciudadanos (hace años lo hizo con el PSOE, en ambos casos a cambio de su visto bueno a los Presupuestos) un modelo "deficitario pese a que, con 300 millones de euros al año, la Ciudad Autónoma tiene capacidad de sobra para garantizar la gratuidad universal de verdad del material escolar, libros incluidos, a todo el alumnado".

Para Caballas la pega no estriba en que la ayuda no discrimine por renta porque "el Gobierno puede optar por subvencionar una causa, la Educación, y no a unos beneficiarios concretos pero lo que no puede hacer es tratar igual, de forma insuficiente, a las familias desahogadas económicamente y a las que no pueden comprar los libros que la Ciudad no proporciona".

En Primaria, por ejemplo, el programa solo garantiza los libros de "Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés)". Al resto, teóricamente, se podría acceder vía banco de libros pero según Caballas "en los colegios tampoco existen materiales para asegurar la atención a todo el alumnado por ese camino".

El plazo para recoger el cheque-libro en el centro escolar en el que se vayan a cursar los estudios finaliza el 30 de junio –en el caso de nuevas escolarizaciones o traslados, habrá un plazo excepcional: los primeros veinte días de septiembre-; en el momento de la entrega, el receptor habrá de firmar el cheque-libro o, en su caso, renunciar a la ayuda; y el perceptor tendrá que entregar ese documento debidamente cumplimentado antes del 15 de julio en una librería, que con carácter previo al inicio del curso suministrará el material al centro, que será el que entregue los libros al estudiante.

Para los alumnos de Secundaria, el próximo curso el programa continuará igual que el pasado, esto es, mediante el banco de libros ya instaurado con el Programa de Reposición de Libros y siendo beneficiarios los que ya lo eran.