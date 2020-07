Miembros del PP se posicionan en redes sociales contra los insultos a la comunidad hindú

La secretaria general del Partido Popular, Yolanda Bel, ha cargado con contundencia contra los “intolerantes y los radicales”, tras la última polémica por mensajes racistas, en esta ocasión contra la comunidad hindú y los “tinglaitos multiculturales”. Pero no la hecho mediante un comunicado oficial, ni en una comparecencia como responsable del PP. Bel se ha limitado a un post en su muro de Facebook. Un post, eso sí, contundente, aunque no señale a nadie en concreto.

“Quien no sabe convivir y respetar, no le importa el futuro de esta ciudad. Están de más los intolerantes y los radicales. Estoy orgullosa de ser ceutí y de convivir en una ciudad diversa . Si alguien ofende a un cristiano, a un musulmán, a un hindú, a un hebreo o a cualquier otra persona de bien, me ofende a mí”, defiende Yolanda Bel en su timeline. Una reivindicación de la esencia multicultural de Ceuta que tuvo pronta respuesta en destacados miembros del PP en la larga lista de comentarios y muestras de apoyo. También sale al paso en su cuenta de Facebook la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que se declara con ironía “orgullosa de ser morenita”.

Carlos Rontomé, consejero de Educación, aplaude el comentario de su secretaria general: “Respeto y tolerancia, sin esas premisas nuestra ciudad no tendrá futuro. Aquí no sobra nadie”. “Respeto, convivencia y unidad, esto es lo que somos en Ceuta!!! Quien no entienda esto, no sabe dónde está!!!”, comparte Yamal Dris, consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos”.

No todo son aplausos. Un ciudadano recuerda a Yolanda Bel que es necesario algo más que un post en Facebook. “Yo creo que debería de haber un pronunciamiento institucional y no quedar solo en una declaración de intenciones. Todo aquel que venga a crear discordia, enfrentamientos, crear malestar, y generar crispación hay que marginarlo, apartarlo, no tiene cabida en esta ciudad”. Y Yolanda Bel está de acuerdo: “Tienes razón en que los intolerantes no tienen cabida. En cuanto a una declaración institucional, en lo que a mí respecta, no puedo hacerla porque, como sabes, no tengo ningún cargo institucional”.

También ex miembros del Gobierno de Ceuta, como Rabeah Mohamed, aplauden a Yolanda Bel. También Emilio Carreira, que se muestra abiertamente partidario de una línea más moderada, a imagen y semejanza del PP de Feijoo, se pronuncia en el muro de su compañera de partido. Y lo hace con un sencillo y contundente “Si”.