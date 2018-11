El Ministerio de Justicia promete para "ya" a Ceuta ordenadores nuevos, impresoras con escáner y wifi

La directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la jurista andaluza Sofía Duarte, ha prometido este martes tras reunirse con todos los agentes de la comunidad judicial de la ciudad autónoma que con los "cientos de mllones" que maneja de presupuesto para inversiones va a acometer "ya" la instalación de red inalámbrica de conexión a Internet (wifi) en todas las sedes judiciales de la ciudad, va a renovar el parque de ordenadores personales de la Administración y va a adquirir impresoras que, además, tengan función de escáner.

También se va a cambiar el "cableado" de las sedes judiciales para intentar evitar o minimizar los problemas que han venido dando desde la implantación de la Nueva Oficina Judicial las nuevas tecnologías. Para todo eso no hará falta siquiera esperar a que terminen las obras en el Banco de España, para las que no se ha atrevido a dar plazos porque no dependen de su departamento. Sí habrá que aguardar a que se pongan en funcionamiento para disponer de nuevos servidores.

Duarte, licenciada en Derecho y, desde 1988, miembro del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, ha comparecido junto a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para mostrar su satisfacción por el nivel y el "compromiso" de las plantillas que se ha encontrado en la judicatura y la Fiscalía, así como en la Junta de Personal representante del conjunto de los trabajadores.

"Estamos testando el estado de la Justicia en lugares como Ceuta que ya tienen la Nueva Oficina Judicial desde hace años y el expediente digital para reflexionar con las personas que trabajan día a día", ha contextualizado su visita a Ceuta, de la que se lleva la impresión de que "los Juzgados van estupendamente" en la ciudad.

Para ya, concretamente durante los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, la directora general ha comprometido la llegada a Ceuta de un equipo de formadores que se encargue de instruir tanto a los integrantes de la Fiscalía, incorporados al vagón tecnológico en verano, como al resto de los que necesitan más conocimientos para trabajar con los sistemas de última generación, ya que en todos, "desde el presidente de la Audiencia al más joven de los trabajadores" ha hallado " mucho interés" por ese campo.