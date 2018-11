Mohamed Alí sobre las pintadas franquistas: “Hay que atajar de raíz, no caben medias tintas”

“No nos podemos permitir el lujo que en espacios públicos se hagan manifestaciones totalmente intolerantes, excluyentes o racistas”, alerta el portavoz de Caballas que apuesta por no callar ante este tipo de actos vandálicos. “No hacemos ningún favor a nadie callándonos”, argumenta Alí, “mucha gente me ha parado y me ha dicho que así les damos cancha pero si nos callamos se envalentonan”.