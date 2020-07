Montero recuerda que la apertura de fronteras con Marruecos, todavía sin fecha, exige reciprocidad

Hoy por hoy, los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla continúan cerrados de forma temporal y Marruecos sigue sin confirmar, tampoco al Gobierno español, cuando prevé abrir sus fronteras. Cuando lo haga, ha aclarado la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, “se valoraría la situación”.

Montero ha recordado además que la condición inexcusable para la reapertura de fronteras con el papis vecino es la “reciprocidad”, esto es, que los movimientos de viajeros a través de las fronteras sea en ambos sentidos. Una reciprocidad que España exige de momento a Marruecos, Argelia y China, tres de los 15 países extracomunitarios contemplados en el plan de reapertura de fronteras. Así y todo, Marruecos no ha comunicado aun sus previsiones de apertura de sus pasos fronterizos.

La ministra portavoz considera que Marruecos reabrirá sus fronteras “cuando consideren que la seguridad sanitaria esté garantizada”, aunque no existe todavía una comunicación oficial all respecto. “Todavía no se nos ha comunicado la previsión”.