La necesidad de una respuesta "inmediata" a la emergencia climática vertebra el acto de la Constitución

La emergencia climática que amenaza el futuro del planeta y la necesidad de darle una respuesta "inmediata" antes de llegar al "punto de no retorno" ha vertebrado este jueves en la Asamblea el acto institucional de celebración del 41º aniversario de la Constitución, en el que han intervenido la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.

La cita ha comenzado con la lectura por parte de una alumna del Colegio San Agustín, Alicia del Castillo, del artículo 45 de la Carta Magna , que establece que "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo", y que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".

Mateos ha puesto de relieve que "la preocupación por la protección del medio ambiente es uno de los aspectos más innovadores y característicos de la parte dogmática de la Constitución de 1978" y ha lamentado que "la destrucción ecológica llevada a cabo por los seres humanos nos ha abocado a situaciones en las que es difícil prever y decidir acerca de riesgos dada la incertidumbre existente sobre algunos de ellos y su evolución, como es el caso del cambio climático".

"Somos las personas", ha advertido la delegada, "las que, con nuestras formas de vivir y nuestras decisiones, impactamos en una u otra dirección sobre el planeta porque la transición ecológica no es solo un cambio de modelos energéticos, como a veces se entiende: siendo necesario, no resulta suficiente si no va acompañado de muchos otros cambios en la configuración de nuestras ciudades, los modelos agrícolas y ganaderos... La forma en que vivimos".

A su juicio "es hora de mirar hacia delante" y "de reconocer que podemos ser felices viviendo de otra manera" para "asomarnos a un futuro que está por construir". "Una transición ecológica pacífica, acordada entre las naciones y los pueblos, puede ser un ejercicio de inteligencia y lucidez de la especie humana", ha concluido.

En su alocución, Vivas tampoco ha dudado de que "el futuro del planeta depende de la lucha contra el cambio climático". "No es ninguna exageración", ha alertado el líder del Ejecutivo local, que ha subrayado que "la empresa sólo será factible si se actúa de manera inmediata, conjunta y coordinada bajo el auspicio de las organizaciones supranacionales, ya que el problema es global y como tal debe ser abordado".

"La clave está en la Educación"

"La Constitución contempla el asunto, como tantos otros, desde la doble perspectiva de derecho y obligación, y, como otros temas de máxima prioridad, este tampoco puede enfocarse de manera partidista: hacerlo sería un craso error por cuanto que el compromiso con la defensa del medio ambiente carece de ideología política", ha dejado claro.

Desde su punto de vista "la clave vuelve a estar en la educación: cuanta más educación, más civismo, más respeto al medio ambiente y a los ecosistemas, más uso racional de los recursos naturales y en particular del agua, más reciclaje y reutilización, más transporte público y menos prácticas contaminantes. En suma, más vida saludable", ha hilvanado el presidente, que ha insistido en que "debemos actuar sin más dilación porque se trata de una cuestión de supervivencia".

Después de escuchar el Himno de España en el Salón del Trono y tras el acto institucional, la delegada, el presidente de la Ciudad y el comandante general han realizado la ya tradicional ofrenda de flores ante el monumento a la Constitución ubicado en la plaza del mismo nombre.