Nieto asegura a Caballas que el proyecto del nuevo Centro de Menores "se está terminando"

La consejera competente en materia de Menores, Adela Nieto, ha explicado este martes en respuesta a una interpelación de Caballas que el proyecto de nuevo centro para reemplazar al de 'La Esperanza', actualmente ubicado en Hadu, "no se ha paralizado" pero que se trata de una iniciativa "muy compleja" para la que "se ha concretado el programa de necesidades y ahora el arquitecto lo está finalizando pendiente de un estudio geotécnico ya adjudicado".

Según la miembro del Ejecutivo local, si no aparece en el plan plurianual de inversiones es porque su coste tendrá "una gran envergadura" que se estima en más de cinco millones de euros pero que se intentará que lo pague el Estado porque "es un problema que nace de los flujos migratorios, de la frontera, y la Secretaría de Estado de Inmigración debe ampararnos".

Entretanto, el equipamiento originalmente construido como albergue para colectivos vulnerables va a recibir en breve un inversión de 30.000 euros para acometer las reformas más urgentes. "Tenemos que ver en qué está afectado el inmueble para ver lo que necesitamos y tenemos dos partidas de 200.000 y 500.000 euros para ello sin perjuicio de que, si es necesario, se harán transferencias adicionales", ha anunciado sobre unas obras que se ejecutarán "a la mayor brevedad posible".

En el planteamiento de su interpelación, Aróstegui ha exigido de toda la Administración un compromiso real y efectivo con la protección "del colectivo más desprotegido que puede haber, el de los menores extranjeros solos", y ha lamentado la "ultraderechización" del PP que, según su criterio, lleva "dos años" repitiendo las mismas promesas para el Centro de Menores, donde los niños que reciben clases de inmersión lingüística "tienen que depender de que alguien les ceda sillas para disponer de ellas en una ciudad que maneja 300 millones de euros de presupuesto al año".

"Esos menores forman parte de la sociedad ceutí pero han sufrido filtraciones de aguas fecales en los dormitorios, llevan meses esperando una portería... Me consta que hay compromiso en la consejera, la jefa de Menores y la mayoría del Área pero el conjunto del Gobierno no cree en la atención a ese colectivo y no tiene una política adecuada más allá de cubrir el expediente para que la Fiscalía no le tire de las orejas", ha criticado el localista.

Según Caballas "la Ciudad tiene recursos suficientes para que esos menores se sientan bien, tengan recursos suficientes... No es caro pero no quieren, no se dejen llevar por las malas personas, estos chavales no son enemigos de nadie, intentan hacer lo mejor posible con sus vidas y nuestra obligación es protegerles y ayudarles con empeño y recursos porque los tenemos".