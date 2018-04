Nieto dice que la problemática de los MENA es la consecuencia de que "no vivimos pegados al paraíso"

La consejera de Sanidad y Asuntos Sociales competente en materia de Menores, Adela Nieto, ha repetido este miércoles en el Pleno en respuesta a una interpelación de Ciudadanos sobre cómo piensa hacer frente la Administración local a la gestión de la problemática de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en general (y de los que se niegan a entrar en el circuito administrativo de la protección pública que está obligada a darles la Ciudad Autónoma en particular) que este fenómeno es consecuencia directa de que Ceuta no vive "pegada al paraíso" sino a Marruecos.

Javier Varga ha querido sin éxito saber más de esa oenegé de ámbito nacional a la que el Gobierno de Vivas pretende encomendar la tarea de "convencer" a los MENA que no quieren tutela ni protección de la Ciudad sino buscarse la vida en el Puerto para llegar a Algeciras de que cambien de actitud, así como poner contra las cuerdas a la Delegación del Gobierno y a la propia Autoridad Portuaria sobre por qué esos jóvenes pueden entrar en territorio español, primero, y en zonas restringidas del Puero, después, sin aparentes problemas ni frenos efectivos.

La miembro del Ejecutivo local se ha limitado a recordar que el propio Torrado ha adelantado en declaraciones a los medios que el Puerto piensa seguir implementando su Plan de Seguridad con la instalación de 35 cámaras de videovigilancia más y continuar con la instalación de vallas para evitar el acceso de intrusos a zonas como el Muelle de Poniente (donde se registró el último atropello mortal) o la cubierta de la Estación Marítima.

Con respecto al Tarajal y al trasiego incontrolado de personas de ida y vuelta, ha asumido que la frontera "es permeable" y que ello no parece que vaya a tener solución sin la introducción de nuevas tecnologías y la ejecución de la reforma integral proyectada.

Estamos donde estamos, ha venido a decir, que no es Europa ni "el paraíso" y hay que lidiar con los efectos de hacer "frontera con África" y del efecto llamada que genera la permeabilidad de la frontera y del Puerto, criticada por Varga con dureza, como el "silencio" de la Administración General del Estado ante la inquietud social generada y atizada.

"Yo no puede responder por otras instituciones y Administraciones, le puedo decir que la Ciudad Autónoma no elude sus responsabilidades y en esa línea ya hemos anunciado el convenio suscrito con la Universidad de Málaga para mejorar nuestro conocimiento de la problemática, que la Policía Local va a contar con una Unidad especializada, que se van a acometer obras en el Centro de 'La Esperanza', que estamos diseñando un proyecto de colaboración con una oenegé, etcétera", ha enumerado Nieto, que no ha aportado novedad alguna.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad está estudiando para materializarla “lo antes posible” la posibilidad de trasladar a lo que era el área de Urgencias del antiguo Hospital de la Cruz Roja la Unidad de Conductas Adictivas que temporalmente se desplazó a La Reina tras quedar casi en ruinas sus dependencias de El Morro durante el último periodo de fuertes lluvias.