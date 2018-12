Nieto repite que la Ciudad hace "todo lo que puede y más" para que "no haya menores en la calle"

La consejera de Sanidad, Adela Nieto, competente en materia de Menores, ha repetido este miércoles en el Pleno que la presión migratoria de jóvenes foráneos está “desvirtuando” el sistema de protección de la Ciudad, con capacidad idónea para recibir a “60 ó 70” extranjeros pero actualmente “desbordado” al estar atendiendo a un total de 360. Según Nieto el “fenómeno” migratorio es “muy difícil” de gestionar y la Ciudad se dedica a “luchar para que no haya ningún menor en la calle, que es nuestro compromiso y para lo que hacemos todo lo que podemos y más”.

En respuesta a una interpelación de Cs, la consejera ha asegurado que el Gobierno está poniendo “todos los medios” tanto para protegerlos aunque no asume su tutela hasta que pasan tres meses en la ciudad como para “que no creen inseguridad a la ciudadanía”. “Esto nos supera, a nosotros, a España y a Europa”, ha recapitulado.

“Nos dedicamos a eso mañana, tarde y noche y me parece mal e injusto que utilicen esto como un arma arrojadiza”, ha reprochado a Javier Varga, que ha preguntado al Ejecutivo “qué medidas va a adoptar para evitar que haya menores, en este caso extranjeros y bajo su responsabilidad, que vivan permanentemente en la calle y en condiciones inaceptables".

“Vamos a poner cámaras nosotros en el Puerto con más de un millón de euros, hemos decretado una situación de emergencia en ‘La Esperanza’, firmaremos con la Autoridad Portuaria un protocolo de seguridad policial y vamos a hacer más todavía porque no queremos que haya menores en la calle”, ha añadido la consejera, que ha pedido a Ciudadanos que “no olvide dónde estamos, la frontera que tenemos y lo que quieren esos menores, que en muchos casos rechazan la protección pública”.

En su segundo turno el portavoz de Ciudadanos ha reprochado al Gobierno su “ineficacia” para “resolver el problema de la presencia de menores marroquíes en la calle”. “La única solución”, ha señalado, “es la prevención porque esos muchachos no saltan la valla, pasan por la frontera, y ahí es donde hay que poner los medios necesarios para evitarlo”.

Varga ha alertado de que “la solución no está en sacarles del Puerto” y ha reprochado también al PP que no sea capaz de devolver a los MENA con sus familias en Marruecos. “Decir que es un problema irresoluble no es precisamente tranquilizador”, ha añadido antes de lamentar que con su proceder el Gobierno “termina fallando tanto a los menores como a los ceutíes”.

Pacto contra la Violencia de Género

La consejera de Sanidad ha explicado este miércoles en el Pleno en respuesta a una inerpelación del MDyC que los 1,1 millnes que va a recibir la Ciudad Autónoma con cargo a los fondos del Pacto contra la Violencia de Género irán a varios progrmas de “atención psicológica, social y laboral”, con algo más de 200.000 euros, para mujeres discapacitadas o en situaciones de mayor riesgo de exclusión.

También se va a concertar con el Colegio de la Psicología un convenio de colaboración para dar acompañamiento a las víctimas, se va a apoyar la inserción sociolaboral de las mujeres que sufren malos tratos con la Cámara de Comercio y con la Confederación de Empresarios (con 50.000 euros en cada caso).

Con la Asociación de Mujeres Progresistas (36.000), la Fundación Márgenes y Vínculos (55.000) se van a reforzar distintos proyectos de concienciación y a campañas de sensibilización y publicidad, también del Centro Asesor de la Mujer, se dedicarán más de 250.000 euros.

La formación de profesionales será otro eje de actuacíón prioritario con una Escuela On-Line incluida. Además, se va a elaborar una guía didáctica sobre igualdad y violencia de género para el alumnado de los centros escolares.