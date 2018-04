Nuria Miaja renuncia a las primarias del PSOE por el escaso margen para presentar candidatura

“Debo reconocer que el poco tiempo del que hemos dispuesto, desde que se diera a conocer el calendario, ha sido determinante para no competir en este proceso abierto a toda la militancia socialista”, explica, negando que en ningún momento le hayan faltado “ni ganas”. “Quiero confesar que no me faltan fuerzas ni ganas para trabajar y colaborar en la construcción de un proyecto fuerte e ilusionante”, anuncia, ofreciendo su apoyo tanto a Enrique Moya como Antonio Gil. Apoyo del que excluye por omisión al actual secretario general, Manuel Hernández.

Críticas a Hernández

La diputada y compañera de bancada acusa a Manuel Hernández de mantener un veto “ sobre ella. “Llevo mucho tiempo de perfil, sin que se me permita hacer política con libertad, privada de mis propias competencias y obligaciones y sometida a un veto constante por parte de quien se siente dueño y heredero de unas siglas con más de 138 años de historia y patrimonio de miles de mujeres y hombres valientes, y sentí que había llegado el momento de dar la cara de nuevo y situarme de frente”, reprocha. Ese paso al frente no llegará, al menos de momento, por el escaso margen de maniobra que ha dado la dirección del partido para la presentación de la candidatura.

Miaja insiste en su crítica al rumbo tomado por el PSOE ceutí y señala “la necesidad de introducir grandes cambios” en el partido, “un viraje que lo devuelva al lugar que le corresponde y confío que mis compañeras y compañeros elegirán a su candidato con absoluta libertad pero sin olvidar esta premisa”.