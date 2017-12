“Ocurrencia”, “inocentada”, “medidas desesperadas”, así ve la oposición las medidas del Gobierno para la frontera

La frontera inteligente, la ampliación de la frontera ocupando parte de los polígonos, o una línea aérea con Tánger y otra marítima con Marina Smir, no convencen a la oposición que ha acogido con un suspiro de hartazgo unánime las propuestas anunciadas al alimón por Delegación de Gobierno y Ciudad para resolver a corto plazo el caos que rodea a la frontera del Tarajal y que condiciona la vida diaria de muchos ceutíes y está ahogando la economía y bloqueando la entrada de potenciales turistas, la tabla de salvación del comercio ceutí.

“Debe ser por la fecha, pero al MDyC el anuncio le ha sonado a “ inocentada”, respondían sarcásticos desde la formación de Fatima Hamed, reprochando al “Desgobierno” que vuelva de Madrid “siete meses después con las manos vacías”, prueba de que “para el Gobierno de Rajoy Ceuta no representa nada, su compromiso con nuestra ciudad es nulo”.

Con el mismo escepticismo respondía a Ceuta al Día el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Varga, que aplaude las ideas, eso sí, “bien el día en que se establezcan”. Ideas que así y todo, ironiza, “tiene toda la pinta de una ocurrencia y no muy original”. Ideas que nunca cristalizan, reprochan desde Ciudadanos, cansados de anuncios sobre el papel: “Se suelen hacer anuncios de proyectos poco trabajados y en los que no se han dado ni los primeros pasos. Pero se lanzan cómo soluciones de problemas bien reales”.

Para Caballas, lamentablemente, los ceutíes se encuentran ante “el enésimo anuncio mediático para que luego acabe en agua de borrajas”, un trato “que no se merecen los ceutíes” ante un problema “de una magnitud total” que afecta a la vida diaria de Ceuta “en todos los niveles”. Medidas, además, que en unos casos –como el segundo paso- ha propuesto Caballas hasta el hartazgo; o que incluso han sido aprobadas y olvidadas, como la posibilidad de conexiones terrestres con el aeropuerto de Tánger, ”que el Gobierno no solo no apoyó sino que boicoteo tras aprobarla en pleno y guardarla en el baúl de los recuerdos”.

Respecto al enésimo compromiso de refuerzo de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, Caballas echa en falta un compromiso de permanencia y lamenta que la solución sea el regreso de los efectivos que ya estaban en Ceuta en una frontera que necesitaba refuerzos y así y todo se destinaron a Cataluña. En definitiva, “anuncios a la desesperada” que hasta que los ceutíes no puedan verlos y palparlos no servirán de nada.

Para Manuel Hernández, secretario general del PSOE, las medidas anunciadas, en concreto la posibilidad de conectar por mar y por vía aérea a Ceuta con localidades marroquíes como Tánger es un “brindis al sol”, “anuncios y promesas, nunca nada real o concreto”, solo posibles “gestiones” con el país vecino, no más, “si es que las ha llegado a hacer”, desconfía Hernández.

Una “ocurrencia” con un claro obstáculo “político” por parte de Marruecos, que no reconoce la españolidad de las ciudades autónomas y que sirve solo “para callar las bocas” de los empresarios descontentos con la gestión del Gobierno del Partido Popular de la situación de la frontera.