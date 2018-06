La oposición vota en contra de la modificación del Presupuesto del PP por su vocación "electoralista"

La oposición ha votado este lunes en bloque en contra de la propuesta de modificación del Presupuesto de la Ciudad presentada por la consejera de Hacienda Kissy Chandiramani. El portavoz accidental del PSOE, José María Mas, ha justificado la posición contraria del PSOE a la propuesta de redistribución de 16 millones de euros en que a su juicio está técnicamente mal planteada y, peor, nace viciada con los mismos defectos de fondo de siempre que atribuye al PP: un enfoque de las prioridades deficiente que no da más que para conseguir colocar algún titular llamativo "sin atender los problemas más acuciantes de la ciudad". La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se ha confesado “sorprendida” por algunas críticas de la oposición “que parecen pretender que esta Ciudad se pare hasta las próximas elecciones, algo que no vamos a hacer”.

“Las grandes estrellas de siempre” (léase Trace, Urbaser, la Empresa de Alumbrado y Cadagua), según Caballas se van a “llevar” más de 2,5 millones de euros y son los grandes beneficiados de la operación. A la concesionaria de la limpieza pública, que supuestamente ya no podía recibir más tras ampliarse su contrato un 10%, le van a caer 450.000 euros, supuestamente por una deuda de 2013, aunque Aróstegui ha remarcado sobre un tema en el que también ha incidido el MDyC la “casualidad” que a su juicio supone que sea casi exactamente lo que costará la subida de sueldos pactada hace nada por la empresa con los sindicatos. A Cadagua por desalar agua, “otro contrato supuestamente cerrado”, más de un millón. A Urbaser, por la Planta de Transferencia del Hacho, algo más de 800.000; y a la Empresa de Alumbrado 471.000.

Aróstegui, al PP: "Su única intención es aguantar el tiempo que puedan, como puedan a costa de lo que puedan: esa es la voluntad política de un Gobierno que no quiere ni puede ni sabe hacer nada más que aguantar en el machito”

En total, “más de veinte veces lo que han decidido en este expediente destinar a las personas más desfavorecidas de la capital de la pobreza en España según el último estudio de la semana pasada, 100.000 euros”, ha denunciado Aróstegui, que cree que con esta operación solo se persigue “comprar votos y limpiar asperezas” en una estrategia de campaña electoral que prioriza “devolver a los empresarios al redil con promesas que nunca se van a cumplir y que no significan nada porque la suma de las partidas que se eliminan y se crean es cero”.

A castillos de arena le suenan también a buena parte de la oposición como las destinadas a construir la pista de atletismo o una galería de tiro. “Ustedes han decidido dar por perdida esta ciudad y su única intención es aguantar el tiempo que puedan, como puedan a costa de lo que puedan: esa es la voluntad política de un Gobierno que no quiere ni puede ni sabe hacer nada más que aguantar en el machito”, ha recapitulado Aróstegui tras situar en el apartado de “cómico” que el PP defienda la necesidad de destinar otros 200.000 euros a Publicidad Institucional, ya dos millones solo para este año.

La portavoz del MdyC, Fatima Hamed, ha hecho hincapié en la factura por sentencias en contra de la Ciudad, que ronda “los dos millones de euros” en total, algo más de un millón “en concepto de intereses de demora”.

“Ustedes van a pagar a Trace más de 400.000 euros por tener que usar vehículos en mal estado en 2013 pero le impusieron una sanción de solo 15.000 por incorporar tarde los nuevos”, ha comparado la localista, crítica también con que se incremente el importe del convenio con el Colegio de Veterinarios y con que el PP “quiera hacer ‘social’ esta modificación presupuestaria elevando en 100.000 euros la partida original para necesidades básicas de Cruz Roja que ya advertimos que no sería suficiente”. Según Hamed, “así no se hacen las cosas si quieren hacerse bien y esta chapuza no se merece el voto a favor ni de sus compañeros de partido”, ha espetado a Chandiramani.

Varga ha reprochado al Ejecutivo local su “falta de rigor” en la elaboración del expediente y ha recordado que en 2016 unas alegaciones de Ciudadanos ya supusieron la paralización “total” de otro parecido. “Ojo a lo que hacen con el remanente porque la Ley es muy clara al respecto y la solución es muy fácil: haberlo gastado en su momento”, ha advertido.

Ciudadanos no entiende, por ejemplo, para que mantiene el Gobierno una partida dedicada a desdoblar el primer curso de Enfermería “cuando la UGR ya les ha dicho que no lo pueden hacer el próximo curso y que no quieren ese dinero”. El portavoz de la formación naranja ha coincidido con Caballas en que la modificación presupuestaria tiene “mucho de reparto de dinero”.