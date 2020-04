Vox reclama al Gobierno que aclare si este año permitirá la OPE en los puertos españoles

La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, junto a varios compañeros de su grupo parlamentario, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión. Vox se interesa, entre otros aspectos, por saber si el Ejecutivo está manteniendo conversaciones con los países de procedencia de las personas que cada año participan en la OPE para cooperar en evitar que este año se lleve a cabo.

Vox recuerda que la OPE concentra cada año a más de tres millones de viajeros y a casi un millón de vehículos que se trasladan de Europa a la zona del Magreb entre el 15 de junio y finales de septiembre. Por ello, el partido advierte de que es “imprescindible realizar todas las gestiones necesarias para evitar ese tránsito de pasajeros de Francia, en la actualidad el cuarto país del mundo con más contagios por coronavirus, de Alemania, de Bélgica, o de Países Bajos, que como cada año recorrerían España para llegar a sus países de origen”.

Ante esta situación, Vox exige al Gobierno que aclare si se va a llevar a cabo la OPE 2020 y, si se han hecho gestiones con los países de procedencia, cuáles han sido los resultados hasta ahora. En caso de que se permita el tránsito de pasajeros, López interpela al Ejecutivo para conocer cómo piensa controlar que no se propague el Covid19 “en el puerto de Ceuta, ahora con el paso restringido, y la frontera, cerrada por Marruecos incluso para sus nacionales”.

“¿Va a condicionar la OPE la apertura de las condiciones marítimas en el Estrecho de Gibraltar?”, cuestiona Vox, que pide al Gobierno que aclare también que, en el caso de ser así, con qué limitaciones y medidas de seguridad y sanitarias se llevará a cabo. Además, el partido reclama al Ejecutivo de Sánchez que se pronuncie sobre si considera “un peligro” que se desarrolle la OPE con la situación de “excepcionalidad” en la que se encuentra España. Por último, López pregunta al Estado si considera que la normalización de las comunicaciones marítimas entre Algeciras y Ceuta no debe producirse hasta que no haya garantías de que estas medidas no afectarán al estado de salud pública.