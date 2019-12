El pacto de Gobierno PSOE-UP prevé un fondo estatal para inmigración y la revisión de la Ley de Asilo

La política de inmigración del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se regirá por la justicia y la solidaridad, con un compromiso explícito de “la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la Unión Europea para todas las personas”. El documento de 50 páginas que resume las intenciones del Gobierno de coalición contempla además la dotación del Fondo estatal de integración “como instrumento esencial de colaboración del Estado con las comunidades autónomas y los municipios en materia de inmigración”.

Un capítulo dedicado a las políticas sobre inmigración con mención especial a la necesidad de revisión de la Ley de Asilo y del Sistema de Protección Internacional. Así lo refleja el punto cuarto del capítulo 11 del documento “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, presentado en la tarde de este último lunes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como el documento que vertebrará el primer Gobierno de coalición de la democracia y en el que se adelanta que se “modificará el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional, adaptándolo a la normativa europea y a la nueva realidad del país para hacerlo más eficiente y solidario”. Cambios que se extenderían también a una Ley de Asilo “que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales”.

Cambios en el sistema nacional de Protección Internacional y la Ley de Asilo que no se desarrollan en el documento hecho público, aunque los programas electorales respectivos de PSOE y UP dan pistas sobre la dirección: El PSOE se postulaba en su programa electoral partidario de “impulsar la política común europea de asilo e inmigración”. “Necesitamos un sistema común europeo de asilo para reconocer y garantizar a estas personas el ejercicio de su derecho al asilo, no para restringirlo y dificultar su acceso. Una política basada en el deber de solidaridad al que se refiere, por ejemplo, el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ante emergencias como la que vivimos hoy. Y ello inevitablemente comporta el establecimiento de cuotas, en la línea de la propuesta presentada por la Comisión europea. Necesitamos unos criterios comunes que identifiquen la autoridad que debe actuar para decidir quiénes tienen, y en qué condiciones, derecho al asilo y quién debe hacerse cargo de las prestaciones que este derecho implica”, argumentaban en su programa electoral. Desde Unidas Podemos, apostaban en su programa electoral por flexibilizar los procesos de reagrupación familiar, recuperar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articular visados humanitarios, aumentar los programas de reasentamiento y nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo.

El documento que sella el pacto PSOE-UO, presentado este lunes, se compromete además a “la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad, mejorando la coordinación de todos los actores involucrados en la atención humanitaria y en la identificación de vulnerabilidades, especialmente las mujeres víctimas de trata y los menores”. Todo, eso sí, según las pautas marcadas en el Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, “con especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura”.