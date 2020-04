Las parlamentarias de Vox han registrado en un mes casi 70 preguntas en Congreso y Senado

politica

El Gobierno de Vivas da un no rotundo a la petición de la Dirección Provincial del Ministerio para que "ofrecer conexión inalámbrica gratuita a Internet a los alumnos de los distintos centros educativos que no pueden asistir a clase, haciéndose cargo la Administración local tanto de la instalación como del coste". El Estado ha recordado, en paralelo, a la Ciudad que no tiene competencias en Educación.