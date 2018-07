CCOO pide a Mateos otra frontera, mano dura con la economía sumergida y más inspectores de Trabajo

Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta considera que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, debería centrar sus esfuerzos en la economía y el empleo de la ciudad autónoma, que "atraviesan por un momento sumamente delicado en el que no sólo no conseguimos remontar la crisis sino que ésta se ve cada vez agudizada porque no se resuelven los 'viejos' problemas y se añaden otros nuevos ante una actitud pasiva e indiferente de las administraciones públicas competentes y concurrentes".

En una carta, Juan Luis Aróstegui ha trasladado a Mateos la confianza del sindicato en que el relevo en el Gobierno central "suponga un cambio radical en la forma de entender y abordar los graves problemas que tienen a Ceuta sumida en una profunda depresión".

Para conseguirlo, CCOO ha señalado cuatro cuestiones que "tienen la consideración de inmediatas e inaplazables y demandan la adopción de medidas concretas: la frontera, los pluses de la ciudad, la Inspección de Trabajo y los Planes de Empleo.

En cuanto a la frontera, Comisiones entiende que "es tan urgente como imprescindible negociar la apertura de un segundo paso fronterizo que permita separar el porteo de mercancía del tránsito de personas y vehículos" y que "a esta medida, tan elemental, sería necesario añadir otras, así mismo viables a corto plazo, como garantizar una presencia suficiente y permanente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, o una regulación más racional del funcionamiento de aquella zona".

Además, la central está "preocupada" por el "proceso de deterioro de los mecanismos de compensación de los efectos de la insularidad que se aplican al sector privado de la economía, en concreto a los trabajadores", es decir, en el Plus de Residencia y el de Vinculación a las bonificaciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social. "Que no encuentren el anclaje jurídico suficiente está provocando que cada sean más empresas las que consiguen esquivarlos aplicando convenios de empresa o de ámbito nacional en los que no se contemplan, con lo que se produce una progresiva desvaluación de los salarios que perjudica a los sectores más débiles y genera una evidente e injusta competencia desleal con las empresas ceutíes", alerta Aróstegui en su misiva.

CCOO cree necesario atajar este proceso de “desmantelamiento” de las medidas del Régimen Económico y Fiscal Especial "tan perjudicial para los trabajadores" a través de la inclusión del Plus de Residencia en el Estatuto de los Trabajadores aprovechando la reforma anunciada por el Gobierno" e "incluir el Plus de Vinculación en la Ley de Acompañamiento de los PGE".

Inspección de Trabajo y Planes de Empleo

Para combatir "uno de los más graves problemas del mercado laboral de Ceuta", la "proliferación consentida de empleo ilegal", CCOO opina que hay que poner coto al "enorme volumen de empleo ilegal presente en todos los sectores, en especial, en la construcción, hostelería, comercio y transportes".

"La rentabilidad de la mano de obra ilegal y la permisividad (impunidad) de las autoridades al respecto convierten esta infame fórmula en la “preferida” de un gran número de 'empresarios' y 'clientes pero' mientras siga siendo tan rentable el empleo clandestino no conseguiremos reducir el desempleo de los ceutíes", advierte el sindicato, que reivindica "una revisión en profundidad del actual Servicio de Inspección dotándolo de medios suficientes, agilizando procedimientos, y sobre todo, diseñando planes concretos destinados a perseguir de oficio estas prácticas en una ciudad muy pequeña en la que es muy fácil conocer la realidad si se quiere".

Por último, Comisiones estima que es preciso cambiar la "desastrosa" gestión que se está haciendo de los Planes de Empleo convirtiéndolos en "una especie de administración “B” para paliar los efectos del desmantelamiento de los servicios público a bajo coste".

"Además de esta anomalía, ya de por sí grave, los criterios de selección son profundamente injustos, pues resulta desde todo punto de vista incomprensible que la situación socioeconómica de los parados no sea tenida cuenta (sólo como criterio residual, una vez efectuados filtros previos, y con escaso valor) para seleccionar a los beneficiarios, pero así es", remarca CCOO.

Sin embargo, según lamenta Aróstegui, "a pesar de la insistencia en la necesidad de cambiar el modelo de los planes de empleo, el anterior gobierno los ha mantenido aún siendo conscientes de que eran flagrantemente injustos, lo que supone, además, una mala utilización del gasto publico". CCOO considera que "es preciso cambiar radicalmente la concepción de los Planes de Empleo, la elaboración de las memorias y los criterios de selección para que cumplan de manera más eficaz su finalidad".