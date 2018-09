De los payasos a Mazinger Z, el lado surrealista del Pleno de control

Sin duda el premio al 'zasca' surreal se lo lleva la portavoz de MDyC, Fatima Hamed, que para sorpresa de propios y extraños, preguntó irónicamente al portavoz popular, Emilio Carreira si “había desayunado payaso”. Una pregunta que descolocó a Carreira, perplejo ante la inesperada pregunta como el resto de los presentes. “Le pregunto si ha desayunado payaso, que ha venido usted muy payasete”, explicó Hamed. “¿Eso se puede desayunar?”, interrogó Carreira aun perplejo, “yo no he desayunado eso, pero invíteme, quiero probarlo, debe ser raro y no está a mi alcance”. El portavoz popular y consejero de Turismo y Deportes siguió el juego de palabras de Hamed preguntando a su vez si ella “había desayunado domadores de leones”.

Un circo de comparaciones al borde del insulto al que se sumó poco después el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, qe comparó al consejero de Fomento, Néstor García, con el juego de moda de los adolescentes, “realidad versus expectativa” en el que el consejero se cree “Mazinger Z”, defensor de la Ley, pero no es sino la Pantera Rosa