Pérez dice que lleva 4 meses pidiendo asesoramiento técnico sobre la situación de los no adscritos

La ahora vicepresidenta Segunda de la Asamblea, la socialista Cristina Pérez, ha explicado este lunes por la tarde a Ceutaldia.com que lleva cuatro meses, desde febrero, pidiendo "que se informe por parte de la Secretaría sobre los derechos que asisten a los no adscritos", que han denunciado a la Mesa Rectora de la que forma parte junto a Juan Vivas (PP) y Francisco José Ruiz (Vox) por presunta prevaricación a cuenta de una "conculcación" de sus derechos como electos contra lo previsto en la legislación, el Reglamento de la Asamblea y la jurisprudencia del Constitucional.

Según Pérez, al menos en dos ocasiones, en febrero y el lunes de la semana pasada, dejó claro por escrito su "desconocimiento técnico al respecto" y "la necesidad de clarificar el asunto". "Igualmente anuncié que mi postura será única y exclusivamente la que fije la secretaria como asesora jurídica de la Mesa", ha ampliado la diputada, que fue desplazada de la Vicepresidencia Primera después de que el PP cambiase al PSOE por Vox como socio prioritario en la Cámara.

La socialista ha mantenido idéntica postura en los Consejos de Administración en los que es representante del PSOE, Acemsa y RTVCE, en los que "he pedido expresamente, y así consta en acta, que se redujera la representación de Vox dado que ahora hay dos diputados no adscritos que antes pertenecían a ese grupo político".

Vázquez y Rodríguez han pedido al Juzgado de Guardia que se les otorguen en la Asamblea, sus Comisiones y los Consejos de Administración del sector periférico “los derechos reconocidos en las leyes y amparados por el Tribunal Constitucional” para desarrollar su labor parlamentaria para no tener que “interponer las acciones legales o administrativas que les amparan para tutelar sus derechos” sin dejar de tener en cuenta que “toda esta conculcación de derechos puede revestir la consideración de infracción penal, ya que la Mesa Rectora no se puede escudar en que no tenía conocimiento, ya que en las anteriores legislaturas ya tuvieron un caso similar de una diputada [Fatima Hamed] a la que se le permitía presentar mociones de urgencia, preguntar, interpelar y participar en los órganos colegiados de la Ciudad”.