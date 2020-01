Pérez (PSOE) se niega a responder a las críticas del PP, “quienes promueven un golpe de estado”

Cristina Pérez, vicepresidenta primera de la Asamblea y número 2 del PSOE ceutí, ha lamentado las declaraciones del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acusando al PSOE de Pedro Sánchez de traicionar a los españoles por pactar con los separatistas.Pérez ha lamentado que “quienes promueven un golpe de estado”, en alusión al PP, Cs y Vox, digan “quién está condenado y quiénes han dejado de estar condenados”. “Si nos ponemos a ver quién ha podido cometer un delito dentro del arco parlamentario, a lo mejor el PP tendría que estar fuera, como partido, si la memoria no me falla, fue condenado por corrupción”, ha ironizado.

La portavoz socialista ha respondido también a las declaraciones del presidente Juan Vivas en las que consideraba que “ para tener un Gobierno que dependa del separatismo golpista catalán y de los herederos de ETA, es mejor otras elecciones". Aquí no estamos hablando de preferencias personales, el PSOE quizá prefiere que Vivas no fuese presidente de la Ciudad pero los ciudadanos lo eligieron en su día y respetamos el resultado”, ha rebatido Pérez.

La vicepresidenta de la Asamblea ha rechazado también responder a los posibles cambios en el Gobierno que prepara el presidente Vivas y que incluiría al cargo que ocupa. "No voy a hacer declaraciones sobre asuntos que no están fijados, de los que no tengo constancia más allá de unas declaraciones", ha zanjado.