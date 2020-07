La Plataforma Musulmana lamenta la “ignorancia” de Rontomé: “Sin sacrificio no hay Eid Al-Adha”

La Plataforma Ciudadana de la Comunidad Musulmana de Ceuta ha respondido al consejero de Educación y Cultura y Vicepresidente segundo de la Ciudad, Carlos Rontomé, que, ha insistido en que el Gobierno no ha suspendido la festividad del Eid al Adha . “Sigue siendo fiesta local, el problema es el sacrificio del animal”, alegaba el portavoz popular. Para la Plataforma, los argumentos de Rontomé evidencia la “ignorancia” y el “desconocimiento” de las tradiciones islámicas de la mitad de sus conciudadanos.

“Queda patente su incompetencia, así como su falta de conocimiento acerca del ritual de sacrificio que en esta ciudad se lleva celebrando desde que todos y cada uno de nosotros tuvimos uso de razón. Ud. no tiene idea de lo que supone la festividad del, “Eid Al Adha” no es un día festivo en el calendario, el “Eid Al-Adha” es la segunda celebración más importante y destacada para la comunidad islámica en el mundo”, explican indignados en un duro comunicado, "En primer lugar, nos sentimos en la obligación de aclararle que la fiesta, como insisten en llamarla, es una Pascua religiosa que empieza con el rito del rezo seguido del sacrificio del animal, sin este sacrificio la Pascua es inexistente y por tanto no hay fiesta posterior que valga, sea el día estipulado en el calendario laboral festivo o no”.

La Plataforma Ciudadana de la Comunidad Musulmana de Ceuta insiste en que “el propósito del Eid es celebrar el cumplimiento de un deber espiritual, así como un tiempo para la reflexión y la solidaridad para con quién más lo necesitan. No podemos tolerar tampoco que, no sea capaz de diferenciar entre la celebración del ritual del sacrificio en el ámbito privado-familiar y la celebración de la feria donde se aglomeran miles de personas”. Una “ignorancia” que consideran imperdonable en el caso, precisamente, del responsable de Cultura: “Consideramos, señor Rontomé, que no tiene ni idea de los ritos, costumbres o tradiciones de sus conciudadanos musulmanes y deja claro que este cargo le queda grande ya que, por consideración a la mitad de la población ceutí, tendría que informarse antes de hablar de algo que desconoce para evidenciar y contradecir sus argumentos”.

El consejero de Educación y Cultura insistía en que no se trata de una decisión política sino sanitaria y advierte del riesgo de rebrotes asociados a las aglomeraciones que suscita el sacrificio de hasta 3.000 corderos en un solo día y la imposibilidad de garantizar las condiciones sanitarias adecuadas y lamentaba la irresponsabilidad de quien quiere celebrarlo a toda costa. “¿Dónde está la responsabilidad de esta gente que va poner en peligro la vida de la gente, no solo de los que van a estar involucrados en el sacrificio, sino de todos”, advertía en declaraciones a Hoy por Hoy en la Cadena Ser.

“El señor Rontomé se pregunta si la comunidad musulmana que viene a ser la plataforma constituida por el conjunto de los musulmanes de Ceuta, serían los responsables directos de un supuesto rebrote y asumirían las consecuencias, pues me parece muy poco serio e irreal pensar en tal cosa sí estamos viendo las playas abarrotadas, pubs, terrazas, cafeterías, etc… nos preguntamos, Si existe la posibilidad de un rebrote debida a la irresponsabilidad ciudadana, ¿la ciudadanía seríamos responsables de manera individual o no? ¿Y eso quién lo contempla? Tenemos entendido que lo hace el Gobierno de esta ciudad como es su menester. Señor Rontomé, reserveusted sus amenazas fundidas en sus declaraciones”, rebaten desde la Plataforma.

“Fíjese que somos todos los musulmanes de Ceuta tan insolidarios, incívicos e irresponsables con el estado de alarma que, fuimos los primeros en cerrar nuestras mezquitas al culto, no celebrar ni insistir en hacerlo, la festividad del Ramadán, otros actos religioso, etc. Con eso hemos demostrado no solo la responsabilidad individual de cada uno sino el grado de compromiso para con todos nuestros conciudadanos y el estado de derecho de nuestro país”, recuerdan.

Rontomé, en sus declaraciones, ponía también en duda la representatividad de la citada Plataforma, erigida como interlocutor en esta polémica. “Habría que ver a quién representan, ellos se auto erigen en representantes de la comunidad cuando hay otras comunidades que no tienen ese discurso, son unas entidades concretas con intereses concretos”, puntualizaba. “La plataforma —responden los aludidos— está constituida por varias entidades sociales, vecinales, culturales y religiosas en representación de los musulmanes ceutíes para defender los derechos de la Comunidad y seguro que no representa a todos y a todas, pero sí a la mayoría de esta comunidad por la cual nos están agradecidos por nuestro compromiso, esfuerzo y voluntad de esclarecer la realidad sobre este asunto tan ambicioso y ambiguo que no acabamos de comprender debido las prisas y la unilateralidad que se tomó el gobierno de esta ciudad para finiquitar este supuesto problema sanitario”.

La Plataforma Ciudadana de la Comunidad Musulmana de Ceuta recuerda además que la Ciudad alega la imposibilidad de ajustar el rito del sacrificio a las necesarias condiciones sanitarias, cuando la Administración Local no ha hecho nada desde 2012 para ajustarse a la nueva Ley que regula los sacrificios.

La Plataforma Ciudadana de la Comunidad Musulmana de Ceuta recuerda además que la Ciudad alega la imposibilidad de ajustar el rito del sacrificio a las necesarias condiciones sanitarias, cuando la Administración Local no ha hecho nada desde 2012 para ajustarse a la nueva Ley que regula los sacrificios. “Cuando Rontomé habla de que los sacrificios están prohibidos en domicilios particulares y que la prórroga de esta ley de prohibición llegó a su fin el 8 de diciembre del 2019, está diciendo una verdad a medias: “Desde el 8 de diciembre de 2009 está en vigor el reglamento (CE) protección de los animales en el momento de la matanza, el reglamento es de aplicación desde el 1 enero de 2013, excepto algunas disposiciones, hasta el fin de su prórroga en diciembre de 2019, no ha habido voluntad política por parte del Gobierno de esta ciudad para llevar a cabo una serie de protocolos en consonancia con la comunidad musulmana para preservar este tipo de sacrificios que no están prohibidos, sino simplemente sujetos a una normativa fácil de cumplir y de seguir por ambas partes”.

“La prueba está en que otras comunidades de nuestra geografía nacional sí han contemplado una serie de reglas para poder celebrar todos los años la Matanza del Cerdo e incluso la contemplan como un bien cultural y reclamo turístico”, apuntan, “por tanto, entendemos que no ha habido un ápice de voluntad política en estos años atrás por parte de nuestras autoridades para establecer las normas oportunas y poder dejar que la comunidad musulmana de esta ciudad continúe con su tradición religiosa y ojo, tiempo les ha sobrado para ello”.

La normativa estatal vigente, recuerdan desde la Plataforma, que establece como únicas excepciones para autorizar el sacrificio de animales fuera del matadero entre otros: la matanza para uso doméstico privado. “Y de eso, señor mío, trata el sacrificio de la pascua musulmana, es de ámbito privado”.

“Como ciudadanos españoles acatamos las leyes de nuestro país , comunidad y las normas sanitarias que sean precisas, pero que se vea por parte de nuestros gobernantes el afán por buscar soluciones y proponer protocolos de actuación, no simplemente dictar suspensiones sin tener en cuenta ningún tipo de diálogo con la comunidad y poner en tela de juicio su compromiso y responsabilidad ciudadana”.

Para la Plataforma, en resumen, el Gobierno está vulnerando los derechos constitucionales d ella comunidad musulmana: "El Gobierno de la Ciudad junto a sus socios de la ultraderecha están vulnerando derechos constitucionales que conciernen a las libertades de culto, derecho recogido concretamente el artículo 16 de nuestra CE que dice: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".