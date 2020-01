El Pleno exige por unanimidad al Estado que mantenga su apoyo a Ceuta y que se "blinde" con una Ley

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles por unanimidad, “todos a una”, una propuesta del MDyC “sin colores ni ideologías” para instar al Gobierno de España "al mantenimiento de los acuerdos, transferencias, ayudas o subvenciones que mantiene con la Ciudad y que son necesarios para prestar los servicios públicos a la ciudadanía ceutí". En la práctica, todos los partidos están de acuerdo en exigir al Ejecutivo del PSOE y Podemos que apruebe un Real Decreto para pagar los 7,2 millones de los convenios paralizados en 2019, que incluya en los Presupuestos de 2020 idéntica cantidad y que se activen las conversaciones para “blindar” en una Ley el respaldo del Estado a la ciudad “esté quien esté” en La Moncloa.

La portavoz de la formación localista, Fatima Hamed, ha subrayado lo “vital” que para sostener esta reivindicación resulta el posicionamiento del Pleno “para garantizar la seguridad de la recepción de dichos fondos a cualquier Gobierno de España, sea del partido que sea, para poder hacer frente a la financiación de los servicios públicos que se prestan". “Ceuta no merece ser pedigüeña, sino que por ley nos reconozcan lo que nos corresponde, y me siento orgullosa de que todos estemos dispuestos a hacer piña”, se ha congratulado.

El portavoz socialista, Manuel Hernández, ha incidido en que el PSOE no ha permanecido “pasivo” para recuperar los 7,2 millones de los convenios que el Estado no prorrogó en 2019 para cofinanciar la desalación y el impacto del hecho fronterizo en determinados servicios, objetivo con el que según ha repetido hizo gestiones “ante la ministra de Hacienda”.

Su homólogo de Vox, Carlos Verdejo, ha puesto también de relieve la importancia de “exigir” al Estado que no retroceda ni un milímetro en su apoyo a Ceuta teniendo en cuenta las reivindicaciones anexionistas del país vecino y ha abogado por no hacerlo en actitud “sumisa” sino alzando la voz “esté quien esté” en La Moncloa.

Mohamed Ali (Caballas) ha criticado los epítetos de “traidor” y ladrón que tanto Vox como el PP han dedicado durante las últimas semanas al Ejecutivo de Sánchez, ya que según ha dicho “cuando Marruecos escucha esas cosas se frota las manos”. “El amparo y la solidaridad del Estado español es importante, pero ustedes han dramatizado mucho la cuestión de los 7,2 millones cuando el Gobierno central no ha descartado pagarlos y el PP presume de un superávit de 11”, ha afeado su actitud a los de Vivas.

El presidente ha intervenido en el debate ha considerado “preocupante, grave, triste y doloroso” que el Gobierno socialista no actuase “como en otros casos” para dar continuidad a ese respaldo económico. “Todos a una para defender la sostenibilidad de Ceuta porque esto no son 7,2 millones, es algo más, es el gesto hacia una ciudad con tantas necesidades y dificultades”, ha advertido Vivas, que ha subrayado que en los 19 años que lleva en el cargo (“muchos, demasiados”) no ha visto “nunca” una actitud parecida.

“No debemos quedarnos en pedir que se arreglen los 7,2 millones de 2019 con una Real Decreto y los de 2020 con su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, sino plantearnos una Ley que blinde también el REF y el derecho a unos servicios iguales que en el resto de España para que estas cuestiones fundamentales no dependan de la voluntad política de ningún Gobierno, como cautela, para que nadie haga clientelismo político con cuestiones esenciales para España y para que nadie trate a los ceutíes de una forma u otra según voten”, ha recapitulado.