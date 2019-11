El Pleno vuelve a pedir más policías y guardias al Estado, sobre todo para el Príncipe y el Puerto

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles (con los votos a favor del PP, Vox y el MdyC, la oposición del PSOE y la abstención de Caballas) una propuesta de los de Juan Sergio Redondo matizada a través de una enmienda trasaccional por los de Vivas para “reiterar al Gobierno de la Nación la necesidad de incrementar las dotaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil” con el fin de, “entre otros cometidos, reforzar su presencia en el conjunto de la ciudad con especial atención al Príncipe y al Puerto y sus inmediaciones, así como manifestar nuevamente nuestro apoyo a las Fuerzas de Seguridad”.

La iniciativa original expuesta por Carlos Verdejo apostaba por instar al Gobierno de la Ciudad a que, de la mano de la Delegación y otros organismos competentes, impulsase “un plan de seguridad específico para la barriada del Príncipe y las inmediaciones del Puerto afectadas por la influencia de la inmigración ilegal”.

“Buscamos el aumento de la seguridad y de la sensación de seguridad tanto en el Príncipe como en las inmediaciones del Puerto, que llevan una deriva que genera intranquilidad, aunque toda la ciudad debe abordarse con la misma intensidad”, ha explicado Verdejo, que ha lamentado que haya zonas de Ceuta que “se han dejado de la mano de Dios” en esta materia.

Sobre la barriada del Príncipe ha alertado de que “los vecinos deben soportar robos, vandalismo, tiroteos con una frecuencia intolerable en una ciudad del primer mundo, destrozos en el mobiliario urbano, apedreamientos a bomberos y policías, incendios de coches y contenedores... Son una minoría de desalmados, pero lo paga toda la barriada, que cae en una espiral de depresión”. A juicio de Vox, “si estas cosas siguen pasando es porque los protocolos fallan y ahí están focos de radicalismo que manchan la imagen de toda la ciudad”.

Con respecto al Puerto, Verdejo ha recordado que ya han muerto “dos MENA, a los que no estigmatizamos sino que queremos protegerlos por su vulnerabilidad”. “Los transportistas soportan a diario intentos de colarse en sus camiones por parte de menores y adultos que les pueden causar perjuicios gravísimos”, ha añadido el portavoz de Vox, que ha ironizado con que la Autoridad Portuaria esté “construyendo un muro donde no está la frontera y no lo quiera en el vallado”.

“No queremos más guetos y lo que menos necesitamos es que se cronifique el problema del Puerto y terminemos con contrastes brutales, zonas buenas muy buenas y otras que nadie quiera pisar”, ha resumido el diputado, que reclama “seguridad por y para todos: si algo no se tolera en el centro no se puede soportar en ninguna barriada”.



"Película de terror"

Hernández (PSOE) se ha desmarcado del retrato de Ceuta “como de una película de terror” que a su juicio ha dibujado Vox y ha tildado de “barbaridad” la exposición de Verdejo. “Si hablamos de seguridad no se trata de discriminar o criminalizar, sino de reunir a la Junta Local y de abordar el tema como un asunto de Estado, con consensos previos, apostando por más recursos humanos y materiales para las Fuerzas de Seguridad, que realizan un trabajo encomiable”, se ha posicionado.

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, también ha lamentado que Vox “equipare a Ceuta con un pueblo de Sicilia o las favelas”. “¿Quiere que volvamos a ser una ciudad amurallada, un presidio? Esa, rodearnos de muros, no es la solución para nuestros problemas: lo que aporta futuro son los puentes”, ha rebatido. “Yo coincido en el abandono del Príncipe, pero la solución no pasa por criminalizarlo sin estadísticas reales... El suyo es un discurso muy ultraderechista, muy de Vox, y nosotros no dudamos de la capacidad de las Fuerzas de Seguridad”, ha añadido.

Ali, a Vox: “No me sorprende que no vengan al Pleno de la violencia de género ni su discurso de los muros, la inmigración y los musulmanes... Algunos tendrán que hacérselo ver porque no vale sorprenderse por algunas cosas y pactar otras, eso es el blanqueamiento”

Mohamed Ali (Caballas) no ha sido menos crítico con Vox: “Ustedes son lo que son, no me sorprende que no vengan al Pleno de la violencia de género y tampoco su discurso de los muros, la inmigración y los musulmanes... Algunos tendrán que hacérselo ver porque lo que no vale es sorprenderse por algunas cosas y pactar otras, eso es el blanqueamiento”, ha contextualizado su opinión sobre una propuesta “que estigmatiza y criminaliza a barriadas y colectivos muy concretos”.

“Los datos oficiales indican que Ceuta es una ciudad segura, que los repuntes de la criminalidad están ligados al fenómeno fronterizo, a delitos contra la Salud Pública y la inmigración irregular, y la primera pregunta debe ser si tenemos los medios necesarios, que no porque al menos los fines de semana quedamos en manos de la Policía Local, pero de eso no tiene la culpa el vecindario del Príncipe: su planteamiento es sesgado y populista de extrema derecha”, ha reprochado el localista a los de Redondo, a quienes ha imputado un “error flagrante de planteamiento” al segmentar las políticas de seguridad por barrios en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados. Ali también ha hecho hincapié en que “su propuesta no dice nada del abandono histórico del Príncipe por parte de esta Administración, ni de que las calles interiores no se limpien por una decisión política, ni de lo que sufre el vecindario”.

El portavoz del PP, Carlos Rontomé, se ha desmarcado de las “mezclas” de Vox entre “muros” y políticas de seguridad y ha defendido la línea de acción de los de Vivas, que pasa por dotar de más y mejores medios humanos y materiales a la Policía Nacional y la Guardia Civil. “La Ciudad hizo sus deberes para construir una Comisaría en el Príncipe, pero las competencias son del Estado”, ha advertido antes de defender la inversión en el nuevo Polifuncional de la barriada, censurada por Vox.

Verdejo ha afeado al PSOE y el resto de la oposición que parezcan vivir “en otro mundo con unicornios y en el que se regalan abrazos por la calle... Living la vida socialista”. “Son ustedes quienes maltratan a los agentes en Cataluña”, ha espetado a los socialistas antes de recordar al MDyC que “el vídeo del kalashnikov no se grabó ni en Algeciras ni lo disparó un ruso”.