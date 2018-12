Postigo se querellará contra MDyC por acusarle en falso de haber sido contratado a dedo como asesor del ICD

Emilio Postigo, secretario de los Jóvenes de CCOO, se querellará por injurias contra el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) por acusarle de ser protagonista de otro presunto episodio de "enchufismo y chanchulleo" del Gobierno de Vivas que se ha saltado “una vez más la Ley para nombrar como cargo de confianza a una persona allegada y colocarla sin cumplir ningún tipo de principio de transparencia, concurrencia pública o publicidad".

Postigo considera que la portavoz de MDyC, Fatima Hamed, ha atentado contra su honor y su imagen y ha adelantado que ya ha registrado su denuncia y procederá en las próximas horas a presentar una querella criminal. Falsas acusaciones como esta “hacen mucho daño y no pueden quedar impunes”, alega el secretario de las juventudes de CCOO.

"En primer lugar es falso. No ocupo ningún puesto en el ICD. Soy trabajador del Parque Marítimo desde hace 12 años. En segundo lugar, no permitiré ni dejaré correr, que atenten contra mi persona, mi honor y por consiguiente, el de mi familia. Denunciaré en los juzgados a ésta formación política y a su máximo representante exigiendo daños y perjuicios.La mentira por el juego político dañando a personas, no puede quedar impune".

El sindicato, según ha adelantado el propio Emilio Postigo valora presentarse también como parte afectada al ser mencionado en el comunicado de MDyC.