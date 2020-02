El PP acusa a Hernández de pensar más en "qué le gusta a Marruecos" que en defender a Ceuta

Hernández y Vivas, durante un Pleno.

La formación de Vivas lamenta que la "insensatez" del líder de los socialistas "parece no tener límites al decir que porque Vox ha votado en Ceuta algunos temas como los Presupuestos de la Ciudad junto con el Gobierno de Juan Vivas, eso a Marruecos no le ha gustado". También le reprocha que "miente" al acusar al Ejecutivo local de no hacer los "deberes" con los convenios de desalación y hecho fronterizo.