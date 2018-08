El PP avisa que usará “todos los instrumentos políticos y jurídicos” para evitar la eliminación del veto del Senado

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha avisado a PSOE y Podemos que “utilizará todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos” a su alcance para impedir la eliminación de la capacidad de veto del Senado, controlado por los populares, y salvar los Presupestos de 2019. “ Es un acuerdo que camina hacia una bolivarización de la política española”, ha alertado el portavoz popular, recordando “disminuir el control parlamentario sobre la acción de ejecutivo es una iniciativa que va en contra de la calidad de nuestra democracia”.

Para Cosidó, “cuando uno no tiene mayoría en el Parlamento lo que tiene que hacer es buscar acuerdos, dialogar, pactar. Lo que no cabe es coger el atajo y tratar de silenciar una de las cámaras que constituyen nuestro parlamento”, lo que a su juicio supone “una regresión democrática”. Una iniciativa que al portavoz popular le parece aún más peligrosa a la vista de sus protagonistas: “Si además esa maniobra se intenta utilizar para poner en manos de un partido como Podemos la política económica de nuestro país, me parece que ese es el camino más seguro hacia la bolivarización”.