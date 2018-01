PP y Caballas aprueban dar carácter de utilidad pública a la obra de la 'Ciudad del Fútbol'

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes con los votos a favor del PP y Caballas y la oposición del resto de grupos de la Cámara (PSOE, MDyC y Ciudadanos) declarar “de utilidad pública” las obras de la nueva sede de la Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE), con lo que podrá beneficiarse de la concesión de una bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) devengado por la realización del proyecto, que fue inaugurado oficialmente a finales del año pasado, cerca de 40.000 euros.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales fija en ese porcentaje máximo la bonificación que las Ordenanzas fiscales pueden prescribir “a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que lo justifiquen”. Para dar ese paso es competente el Pleno de la Corporación, que se pronuncia “previa solicitud del sujeto pasivo” y “por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.

"¿Pensamos y creemos que las obras ejecutadas con una inversión de 4 millones de euros son de utilidad social? ¿Apoyamos que el deporte tiene esa característica?", se ha preguntado como clave del debate la consejera proponente, Kissy Chandiramani, a quien no le cabe duda de que "sí" y se ha mostrado harta de las insinuaciones de algunos grupos de la oposición sobre expedientes a favor de agentes "amigos". Muy lejos de su postura, para el PSOE y el MDyC lo que "hay que preguntarse" es "si se cumple o no la legalidad".

El localista Juan Luis Aróstegui ha explicado que Caballas ha apoyado la declaración de utilidad pública "de la obra, no de la Federación ni de su presidente", porque a su juicio "está fuera de toda duda" que el proyecto construido en El Morro "la tiene, como cualquiera puede comprobar pasando por allí a diario".

"Esa obra ha espantado a muchos de fuera porque una ciudad de este tamaño consiguiese de la Federación Española de Fútbol más de cuatro millones para construir ese equipamiento y aquí está sirviendo para que cada uno ajuste sus miserias particulares", ha criticado a otros grupos de la oposición que, como el PSOE o el MDyC, han cargado contra su declaración de utilidad pública "regateando por 40.000 euros que esta institución gasta en cualquier majadería". Para Caballas "el apoyo al deporte y al fútbol, que es uno de los pocos espacios de verdadera convivencia que nos quedan" es "bueno" e "imprescindible" y "va a contar con nuestro respaldo con absoluta seguridad".

Los socialistas han cuestionado la viabilidad legal del expediente y Hamed ha opinado que con la propuesta el PP "no quiere apoyar al deporte sino a sus amiguitos del alma de form ilegal". "Aquí no estamos hablando de si algo es bueno o no sino de si hacemos la vista gorda con algunos según de quien se trate porque el devengo del ICIO que ahora van a bonificar en un 95% se postergó durante años, como recordamos el verano pasado para conseguir que la Federación pague, aunque sea a plazos, como tendría que hacer cualquier otro ciudadano", ha advertido la portavoz del MDyC, que ha subrayado que las peticiones de la FFCE de 2014 y enero de 2017 están "caducadas por silencio administrativo".

El portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha apostado por dejar el tema sobre la mesa para "rehacer" el expediente, en el que también ha encontrado múltiples reparos pese a que sobre el fondo se ha confesado "de acuerdo" con que existe una "utilidad social" obvia.

Chandiramani ha recurrido a jurisprudencia para disolver cualquier duda sobre la potestad "discrecional" de la Asamblea para declarar "la obra" de "utilidad pública" con el fin de que, a posteriori, en este caso la Federación de Fútbol, vuelva a solicitar la bonificación en el pago del ICIO que le corresponde abonar.