PP, Caballas y Cs aprueban una declaración institucional de defensa de los símbolos nacionales

El enemigo de los símbolos nacionales, señalan los populares, son los “independentistas y supremacistas”, y es urgente y necesario, según PP y Cs, garantizar “ el uso común y libre de imposiciones partidistas del espacio común”.

Una iniciativa que, a juicio del PSOE, usa la bandera y la españolidad como “arma arrojadiza”. “No persiguen paz social ni convivencia pacífica, esto lo único que hace es avivar el fuego” lamentaba Manuel Hernández, portavoz socialista, acusando al PP de tener una “doble moral”. “Están convencidos de cuando peor para España, mejor para el PP, que sigue sin aprender las lecciones de nuestro pasado reciente”.

El PP se olvida de Ceuta y Melilla

Caballas puso el acento e la paradoja de que los populares defiendan la unidad e indivisibilidad de España y en el texto de la moción se olviden precisamente de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para Aróstegui, el patriotismo son “pensiones dignas, jóvenes que no tengan que emigrar, la sanidad universal, becas dignas y que pague más impuestos quien más tiene”. “A Caballas en españolidad no nos gana nadie, más españoles que ustedes de aquí a Lima, más símbolos de la patria y patriotismo que ustedes de aquí a Lima, pero para nosotros la patria no es tirar cabras desde un campanario, ver sufrir animales en un ruedo, o tener nostalgia del franquismo (…) la patria de la gente que madruga cada día, no esa patria circunspecta siempre cara al sol, creemos en la patria del futuro no de las partidas de nacimiento”.

Para MDyC los populares “se han especializado en poner a unos contra otros dando, por hecho que su punto de vista es el correcto” y les pide que apuesten por el diálogo. “Los verdaderos patriotas son los que luchan día a día para labrarse un futuro para hacer este país un lugar mejor ara todos y todas”. Para Fatima Hamed los populares “son tan mal nacionalistas como los que quieren combatir, imponiendo una sola visión de España, lo que a lo largo de la Historia ha tenido efectos nefastos, han pasado de hablar catalán en la intimidad al odio más profundo. No nos van a enseñar a ser españoles, lo somos respetando a los demás”.





Ciudadanos

“No sé cómo loo han hecho, pero un planteamiento tan básico en el que es imposible no estar de acuerdo termina generando esas reacciones que llegan al desacuerdo”, lamentaba Javier Varga, que, pese a ello, admite que ante el problema de Cataluña “no se soluciona con el diálogo” y “algo habrá que hacer contra el delio de ultraje”. “La ausencia de leyes no nos hace más libres, sino más vulnerables”, allerta Varga-