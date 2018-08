El PP aplaude la expulsión de los inmigrantes que saltaron la valla pero pide una política “coherente”

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, llegaba a Ceuta este viernes, 72 horas después del último salto a la valla y apenas 24 horas desde que el Gobierno de Pedro Sánchez se desmarcara con una decisión inédita, recurrir al acuerdo con Marruecos de 1992 para la expulsión de inmigrantes irregulares. Para cuando Cosidó desembarcó en la sede del PP de Ceuta en el edificio Ainara hacía ya una hora que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, había sentenciado ya que el Gobierno de Pedro Sánchez “se enmienda a si mismo” en política migratoria con la expulsión a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado miércoles. Una idea en la que abundó ante los medios ceutíes pidiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “defina una política migratoria coherente”.

“En primer lugar le pediría al Gobierno que defina una política de inmigración coherente, eficaz y seria, porque lo que hemos visto hasta ahora son parches, rectificaciones, cambios de criterio y una política de inmigración absolutamente demagógica e inconsistente”, reflexionaba el portavoz del grupo popular en el Senado, “igual recibimos con fiesta a inmigrantes irregulares en el buque Aquarius en Valencia hace muy pocas semanas que nos encontramos con ese mismo buque con 200 inmigrantes irregulares a los que tratamos como si hubieran venido en una patera; igual tenemos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)a 600 inmigrantes que cruzan la frontera utilizándola violencia como expulsamos a ciento y pico en las mismas condiciones; igual anunciamos que el Gobierno va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar los mecanismos de devolución que contempla esa Ley que revisamos un acuerdo de 192 para proceder a la devolución inmediata de esos inmigrantes; igual anunciamos que van a quitarse elementos de la valla como la concertina en un momento en el que se vive con especial violencia e intensidad la presión migratoria que luego no sabemos bien cuál es el plan. Hay una ausencia total de criterio”

A su lado, el presidente del PP de Ceuta y de la ciudad autónoma, Juan Vivas, calificaba de “fenomenal” la iniciativa de expulsar a los migrantes que saltaron la valla usando métodos violentos, “aunque llama la atención que estas mismas prácticas, cuando las aplicaba un gobierno del PP era motivo de censura, de crítica y hasta de impugnación”. En cualquier caso, zanjaba Vivas, “bien está la rectificación si es beneficio de adoptar una medida contundente y que las mafias se enteren que quiera entrar haciendo uso de la violencia, atacando a la Guardia Civil y violentando la frontera es devuelto. Nos parece fenomenal”.

Por otro lado, Ignacio Cosidó insta al Gobierno de la Nación a aplicar la misma fórmula de devolución consensuada con Marruecos a los menores inmigrantes no acompañados (MENA), recurriendo en este caso al acuerdo firmado en 2012. “Mientras tanto es necesario recurrir a la solidaridad”, apuntaba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, recordando que la presión migratoria no es solo un problema de las ciudades autónomas, sino “un asunto de alcance nacional”. Idea que secundó Cosidó reclamando que las dos ciudades deben tener “una compensación por el esfuerzo” que hacen en materia de atención a menores extranjeros no acompañados y apostando por encontrar con las comunidades autónomas “un mecanismo de solidaridad” que redistribuya el esfuerzo.