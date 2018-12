El PP de Ceuta no se cierra a pactos puntuales con la ultraderecha: “Sánchez gobierna con batasunos y podemitas”

Desde Ceuta, ni populares ni Ciudadanos se cierran a la posibilidad de un pacto que de una manera u otra incluya a la formación ultraconservadora. “La aritmética da diversas opciones”, matiza el senador por Ceuta, Guillermo Martínez (PP), recordando que “podría haber un pacto de investidura, que solo gobernase el PP, o un Gobierno PP, Cs con apoyos puntuales de VOX, puede haber un pacto para elegir presidente del Gobierno y después hacer pactos puntuales a lo largo de la legislatura… las opciones son muy abiertas, pero lo cierto es que quien está más legitimado a liderar ese cambio es el PP porque es el partido que más diputados ha tenido después del PSOE”.

En cualquier caso, Martínez no ve con malos ojos “pactos puntuales” con VOX: “Las formaciones que están en el parlamento andaluz son las que han elegido los ciudadanos andaluces y creo que es tan respetable que el PP tenga el apoyo puntual de un partido elegido por los andaluces (en alusión a VOX) como que el señor Sánchez sea el presidente de España con el apoyo de los batasunos, los podemitas y los independentistas”. Sin olvidar eso sí, que el PSOE ha sido la lista más votada: “Si el PSOE tiene capacidad de conseguir una mayoría suficiente para gobernar… Pero mucho me temo que esa oportunidad no se le va a dar a la señora Susana Díaz, en cualquier caso, sí puede haber una alternativa de cambio con el PP, Ciudadanos y el apoyo puntual de VOX”.

Desde Ciudadanos Ceuta, Javier Varga resume con satisfacción el resultado electoral: “Baja PSOE, baja PP, baja Podemos y Ciudadanos pasa de nueve a veintiún diputados”. Pero olvidando a Vox en la ecuación: “Está claro que ha habido un ascenso importante de VOX, pero a las claras está que eso no son votos de Ciudadanos y no ha impedido el ascenso de Ciudadanos en Andalucía”. Respecto a posibles pactos con la formación de ultraderecha, Varga trató de eludir la pregunta insistiendo que, en cualquier caso, se trata “de un partido legal” y el pacto de Gobierno será “un trabajo muy difícil, las posibilidades están abiertas”.