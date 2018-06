El PP de Ceuta rehúsa posicionarse en la batalla por liderar el partido

En la parrilla de salida hay siete aspirantes: Elio Cabanes, José Luis Bayo, José Ramón García Hernández, José Manuel García-Margallo, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Dicen los mentideros políticos que solo los tres últimos Cospedal, Casado, y Sáenz de Santamaría tienen posibilidades a juzgar por el número de avales. Algunos líderes regionales ya se han posicionado pero en Ceuta prefieren no hacerlo. “No es nuestra intención posicionarnos porque el 5 de julio hay que dejar que la gente exprese libremente lo que quiere y no sería justo que se vieran condicionados por la opinión que los responsables del partido podamos dar antes de tiempo”, argumenta Bel.

Fuentes cercanas al partido lo tienen claro: “Yolanda Bel y el partido en Ceuta está con Cospedal al cien por cien”, zanjan. La cercanía de la ex ministra de Ceuta con los populares ceutíes a quienes ha visitado en varias ocasiones y la amistad de la propia Cospedal con Bel son los indicios de esta preferencia en la Ejecutiva popular. La secretaria general de los populares ceutíes lo niega: “La verdad que es la primera noticia que tengo porque todavía quedan cinco días para que se apunte gente y es muy arriesgado especular sobre a quién se apoyará aquí. Insisto, sobre todo si todavía hay tantos días para que se apunte más gente”, explica.

No ha sido así hasta ahora en los primeros mandobles de la batalla por el liderazgo nacional del PP y los tres pre candidatos favoritos se han presentado enseñando músculo con sus avales y respaldados por pesos pesados del partido. La ex ministra de Empleo Fátima Báñez, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y el ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna entre otros han dado el paso al frente apostando por el ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; o María Dolores de Cospedal, a quien todo el PP consideraba candidato de consenso, Feijoo, ha dado su apoyo en público, al igual que los ex ministros Zoido y Dolors Montserrat,

Se acaba el plazo para inscribirsde para votar

Este próximo lunes 25 acaba el plazo para registrarse en el proceso de elección interna para poder participar. Eso sí, deben estar al día del pago de cuotas para poder inscribirse como participante en el proceso electoral. Esta inscripción, como participante, explica el partido en su web, permitirá votar el mismo día tanto a uno de los precandidatos a Presidente Nacional del PP, como a los compromisarios inscritos en el proceso. Para poder asistir al XIX Congreso Nacional, el afiliado que lo desee, debe inscribirse como compromisario y ser elegido por los afiliados participantes en la votación del cinco de julio.

El 5 de julio se celebrarán las asambleas en toda España, donde solo podrán votar los inscritos como participantes. En las sedes de los participantes se encontrarán con dos urnas, una, para la votación de los precandidatos a la Presidencia y otra para la votación de compromisarios. Los elegidos en una y otra urna se verán las caras el 20 y 21 de julio en Madrid, en el XIX Congreso.