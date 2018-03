El PP de Ceuta se suma a la recogida de firmas para que no se derogue la cadena perpetua

El Partido Popular de Ceuta comenzará este mismo sábado, 17 de marzo, a recoger firmas por la no derogación de la prisión permanente revisable. La formación local se suma así a la campaña impulsada por las familias de las víctimas, que encabeza Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer. En concreto, los populares estarán este sábado por la zona centro y Hadú.

En opinión del PP de Ceuta “el mantenimiento de la prisión permanente revisable es un clamor social. Todos los indicadores publicados así lo reflejan, con un respaldo de al menos el 80 por ciento de los españoles”.

También consideran los populares que “la derogación de la prisión permanente revisable no es ninguna buena noticia para ningún español. La prisión permanente revisable debería mantenerse en el Código Penal. Recordamos al PSOE que presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional por lo que lo lógico, lo más prudente y lo coherente sería no derogar esta pena hasta conocer el pronunciamiento del Alto Tribunal. Con respecto a Ciudadanos, lo más importante es saber si apoyan o no esta figura penal, dado que han mantenido en un corto periodo de tiempo posiciones contradictorias”.