El PP de Ceuta, sobre los MENA: "Deben volver a su país y quedarse allí"

Mientras la Ciudad Autónoma se posiciona de acuerdo con la ley que veta las devoluciones, no ve a los niños foráneos como mercancía 'repartible' y apuesta por la intervención "transnacional", el PP de Ceuta exhibe mano dura y difunde que cree que los menores extranjeros no acoampañados (MENA) "deben volver a su país de origen y ser acogidos allí". Para ello ve "necesario y fundamental" que el Gobierno de la Nación logre lo que parece que no pudo hacer el de Rajoy: establecer "una comunicación fluida con el Gobierno de Marruecos" y "hacer efectivos los acuerdos en este sentido".

Mientras, los de Vivas apuestan por "una acción solidaria entre todas las Comunidades Autónomas a la hora de asumir este problema con una especial sensibilidad hacia aquellas que lo sufren en primer lugar y de forma relevante, como las ciudades de Ceuta y Melilla y algunas localidades andaluzas".

El PP reclama "unas políticas migratorias efectivas sobre la base de la solidaridad entre todas las administraciones regionales y bajo la dirección de un Gobierno de la Nación con una política migratoria responsable".

"El problema de la inmigración requiere políticas responsables pero también solidarias y no solo desde el ámbito nacional, también desde el europeo", han advertido los Populares este lunes "tras observar los vacilantes cambios de actitud del Gobiernos del Presidente Sánchez y su indefinición en las políticas públicas a desarrollar en este ámbito".

El PP ha respondido, a través de su Grupo Popular en el Senado, con una reunión en Algeciras de los senadores de Ceuta y Cádiz con su secretario general y con el alcalde de la localidad gaditana, cumbre en la que se ha acordado "solicitar la comparecencia urgente en el Senado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que exponga de una manera clara y sin ambigüedades, cuáles son los planteamientos de su Gobierno en materia migratoria".

También se ha decidido celebrar en Ceuta durante el mes de septiembre una reunión monográfica sobre la cuestión de los MENA "dada la especial relevancia que este problema tiene, no solo para la ciudad, también para Melilla y para algunas localidades de Andalucía".

"Cooperación transnacional"

Institucional y técnicamente, la Ciudad Autónoma considera que antes de plantearse cualquier forma de “reparto” de los MENA que llegan a España, el conjunto de las Administraciones Públicas deberían “analizar” los fundamentos de un sistema de protección que “tiene que analizar, motivar y resolver en función de cada joven” y estudiar “qué está fallando para que tengamos niños en las calles deambulando por toda España perdidos, olvidados e invisibles”.

La jefa del Área de Menores de la Ciudad Autónoma, Toñi Palomo, ha apostado por algún tipo de “sistema de protección transnacional” que permita intervenir también en los países de origen de los MENA, en concreto en Marruecos, un país “con el que sobre el papel partimos del mismo marco legal internacional y de los mismos principios, pues ha firmado las mismas convenciones que España”.

“En Ceuta tenemos un problema que es cuantitativo y cualitativo porque es inimaginable hablar de 240 menores acogidos en un centro, los protocolos nos obligan a desamparar solo porque los niños entren o salgan del país, no se valora la situación geográfica de la ciudad...”, ha expuesto Palomo, que recuerda que “tanto la legislación nacional como la internacional establecen que ni la pobreza ni la discapacidad son motivos de ingreso en un centro”.

La Ciudad Autónoma reclama ese marco de actuación “transnacional” con prioridad sobre la construcción de centros de acogida en el Reino alauita, otra alternativa que se baraja a menudo, porque “para Ceuta, desde un punto de vista técnico, la mayoría de los casos de MENA que recibimos están en situación de riesgo, no de desamparo, y no hay motivos para separar a los niños de sus familias pero sí para ayudar a estas combatir la marginalidad, la pobreza o la escasez de recursos”.