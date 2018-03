El PP contraprograma la manifestación por una frontera fluida con una charla sobre sus medidas para el comercio

El PP de Ceuta ha decidido contraprogramar el paro patronal con manifestación desde la Plaza de la Constitución hasta la de los Reyes promovida por patronal y sindicatos para este jueves a las 19.30 horas con una charla en su sede que, bajo el título 'Presupuestos de la ciudad e iniciativas de apoyo al comercio' impartirá la consejera de Hacienda del Ejecutivo de Vivas, Kissy Chandiramani.

La Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, CCOO y UGT esperan paralizar la ciudad a última hora de la tarde para "enseñar los dientes" porque "ningún Gobierno se mueve si no es con presión, cuanta más mejor" , para convencer al Ejecutivo de la Nación de que no puede prometer soluciones en forma de planos de nueva frontera "que con suerte no será una realidad hasta 2024" a quienes "se desangran ahora".

Los agentes sociales han remarcado que esta vez tienen que salir a la calle más que "los de siempre" porque este es un problema que "afecta a la médula, a la espina dorsal, de Ceuta y tenemos que fijarnos en cómo han respondido en Linares, Burgos, Granada, Cádiz o Madrid cuando se han enfrentado retos similares". "En esta ciudad no todos vamos a ser empleados públicos y los que son deben ser conscientes de que está en juego el futuro de sus familias, de sus amigos... Apelamos a la solidaridad de todos", han resumido.