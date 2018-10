PP y Cs se niegan a apoyar el incremento del salario mínimo hasta los 900 euros por “comunista” y “trasnochado”

Un debate que se saldó con los votos en contra de PP, los votos a favor de Caballas y PSOE y la abstención de Ciudadanos, pese a haber expresado previamente su rechazo y MDyC, que desoye por sistema cualquier iniciativa de Caballas. “Quien pactó una subida paulatina del salario mínimo interprofesional, el PP, pero esta subida no es fruto de ningún pacto, ni siquiera es una iniciativa del PSOE, pero el presidente del Gobierno está en la subasta de España con tal de mantenerse en el Gobierno. Esta medida la han impuesto el señor Iglesias y el señor Echenique sin consultar a nadie, esto es parte de una filosofía que es el comunismo, la extrema izquierda, pero este Gobierno con 85 diputados no ha tenido más remedio que tragarse esto y lo que sea”, resumió el portavoz popular, acusando al presidente del Gobierno de haber pasado del centro a ser un “hooliga de la extrema izquierda”. “Ya una vez le pararon los pies sus compañeros de partido a este presidente, igual tienen que hacerlo otra vez”, auguró.

Para el PP, subir el salario mínimo interprofesional, supone “imponer una filosofía a costa de quienes cada mañana se levantan para poner en marcha un pequeño negocio, es lo que hacen se comportan como unos hooligans de extrema izquierda”. “En la economía de mercado nadie la va a pagar lo que no produce”, argumentó Carreira, “por eso no se puede hacer por decreto”. Desde Ciudadanos, el argumento fue similar. “Querríamos que subiera a 1.000 ó 1.500, pero no estamos de acuerdo con el instrumento, es una política trasnochada y del siglo, pasado subir los salarios por decreto. “Ni el paro se soluciona por decreto ni los salarios se suben por decreto. Y no es una medida que saldrá gratis, los trabajadores autónomos son los primeros que dieron la voz de alarma al estimar que las cotizaciones de los autónomos se incrementarían hasta 500 euros anuales y uno de cada tres puestos de trabajo depende de los autónomos”

“¿Usted cree que se puede decir, con un mínimo de tranquilidad de conciencia, que nuestro país no está en condiciones de pagar 900 euros por 8 horas de trabajo?”, cuestionó el portavoz localista, Juan Luis Aróstegui a Carreira. “Han hecho de os derechos laborales papel mojado y la primera consecuencia es la reducción del salario y hoy muchas familias tienen sueldos de 600, 700 u 800 euros al mes, cuando un alquiler en Ceuta con suerte está en 600 o 700 euros y dice sin ruborizarse que los sueldos no pueden ser de 900 euros al mes, ese es el país que tenemos”.