El PP mantiene fuera del calendario laboral de 2021 el fin de Ramadán y Caballas exige su inclusión

politica

"El Ejecutivo no está siendo ni claro ni transparente sobre este tema para que la ciudadanía sepa a qué atenerse y está dando pábulo a una inquietud y a una incertidumbre que no beneficia a nadie y que acaba convirtiéndose en una falta de respeto", lamenta el localista. La Consejería de Sanidad asegura que a la ciudad no están llegando cabezas de ganado que no vayan al conductor ordinario para satisfacer el consumo de carne de la población.