El PP endurece su discurso contra los que "piden ayudas con móviles, ropa y coches caros"

El consejero de Fomento del Gobierno local, Néstor García, ha incidido este miércoles en el Pleno en que la Ciudad tiene una política de vivienda que va “más allá” de la construcción y que se extiende a la rehabilitación, “importantísima en un parque de casas con la antigüedad del nuestro” pero que tiene un límite claro: en Ceuta caben los que caben y hay que poner ladrillos con mesura.

“Quizá no vamos a hablar de 20.000 nuevas viviendas como le gustaría a Caballas", ha ironizado, "pero se van a construir, más de 90 si el Ministerio amplía el Plan como ha prometido el PSOE; se van a mantener las ayudas de alojamiento alternativo y se va mantener la aplicación de la disciplina urbanística”, ha resumido en su contestación a la coalición, en la que ha elevado el tono contra el numeroso, ha dicho, sector de la población que va a pedir ayudas con signos externos de riqueza.

Juan Luis Aróstegui ha interpelado al Gobierno local del PP porque, a juicio de la coalición, el hecho de que en los Presupuestos de la Ciudad para 2019 “no aparezca ninguna partida para construir VPO” supone la plasmación de que “el Gobierno no considera una necesidad hacerlo” pese a que “en esta ciudad hay más de mil vecinos, amigos, compañeros, que no pueden encender legalmente la luz en sus casas”.

“Es verdad que hay miles de viviendas fuera de ordenación o en situación irregular… ¿Ustedes no l perciben como un problema? Usted avisa al Ministerio de que los alquileres están disparatados y ¿no lo considera un problema que la gente no pueda vivir en casas en Ceuta? No una ni cien, miles de familias condenados a una infravivienda, a construir como pueden, a pagar un alquiler que no pueden, a quedarse en casa de la familia…”, ha contextualizado el localista, a quien García ha negado la mayor, pues no cree que haya casas sin luz, la consigan como la consigan, ni ilegales.

El diputado de Caballas ha advertido al Ejecutivo de que “tenemos la responsabilidad de afrontar una realidad que desde el punto de vista de la vivienda en Ceuta espantosa porque negamos la posibilidad de vivir con dignidad a miles de personas” y ha repudiado los discursos de “mentes enfermas” que dicen que “a recoger las becas se va en BMW y las casas irregulares tienen cuatro plantas”.

Para Aróstegui ese es un “mensaje de odio” pero para García en Ceuta hay “un segmento importante de la ciudad que acude a pedir ayudas con móviles de mil euros, ropa y coches caros”. “Yo no digo que sean todos pero si esos nos engañan los que necesitan apoyo son los principales perjudicados y de ahí llego a las viviendas ilegales y no porque no pueden acceder a otra sino con 300 metros cuadrados de superficie, tres plantas y varios garajes”, ha proseguido el consejero, que ha dicho que esa gente le repugna.

“Este es el discurso de a quien le importa Ceuta y España”, ha defendido García cuando Ali le ha recordado que su “discurso” le sonaba más a VOX que al PP. “No vamos a construir viviendas de manera indiscriminada porque esta ciudad tiene un tamaño y una capacidad limitada: ustedes pueden poner en el programa que van a construir 20.000 casas y a invertirlo todo en el Príncipe pero ya no les sigue nadie”, ha terminado el titular de Fomento, que incluso ha animado a Aróstegui a “retirarse”.