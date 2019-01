El PP inventa un edén de "inmigración integrada" entre caballas para Ceuta

El presidente del PP nacional, Pablo Casado, sentó cátedra con tono de posgrado este jueves en el Parador La Muralla: "No habrá valla tan alta ni muro que detenga una desigualdad tal", dijo sobre la relación que debe establecerse entre Eurpa, Ceuta incluida, y África, "si no hacemos nada para atenuarla" porque el problema no es, advirtió, "qué se hace con los que llegan sino erradica las causas por las que arriesgan sus vidas para venir".

"Nuestras políticas fueron eficaces", dijo sobre las épocas de Aznar y Rajoy en La Moncloa, en las que según él se forjó "una inmigración que en el concepto más liberal, que acaba siendo el más solidario, demostró que los inmigrantes son los que arriesgan sus vidas e hipotecan a sus comunidades locales para tener un futuro mejor y mandar luego divisas y que, por tanto, lo más lógico es apostar por una inmigración de integración".

Casado dejó su gran tesis sobrevolando para, inmediatamente, intentar posar en Ceuta "el ejemplo" de lugar en el que "los que llegan no se quedan aparte sino que forman parte de España". "El ejemplo de esa inmigración de convivencia integrada es Ceuta, que siempre ha demostrado que es un crisol de culturas, que se puede convivir en paz y en libertad, que a nadie se le pregunta a qué dios reza, a qué persona quiere, en qué idioma habla o dónde tiene al resto de su familia sino si quiere trabajar, si quiere ser parte de la sociedad española y formar parte del código de valores y principios que al final es el que mejor les va a ellos y a sus familias y el que permite que esos españoles de segunda hornada, esos nuevos compatriotas, puedan tener una mejor vida para ellos y sus familias".

"La izquierda", dijo Casado, "no nos va a dar lecciones ni de integración ni de convivencia ni de inmigración solidaria porque el PP ya lo ha sabido hacer. Por eso cuando nos quieren dividir por religión, ideología, procedencia, raza, género, edad u orientación sexual se van a topar siempre con el muro de la realidad: no ha habido partido más tolerante y eficaz que nosotros".

El españolismo que teme por que le arrebaten "tradiciones" como el árbol de Navidad o el Belén, según Teodoro García, el número dos de Casado, el que no es de extrema derecha sino "de Murcia", no reivndica como propias las esencias de parte de la población ceutí y melillense sino que insiste en considerarlas recién llegadas pero bien acogidas.

Hace tiempo que eso sucede, por ejemplo, con el árabe ceutí, lengua materna de la mitad de la población local que, en los informes oficiales, seguía siendo calificada hasta hace nada como "proveniente de una inmigración" y que, por lo tanto, "de acuerdo con la Carta Europea no puede ostentar la consideración de lengua regional o minoritaria".

El edén de la inmigración "integrada" que Casado dibuja en Ceuta resulta sorprendente en una ciudad donde, según el INE, solo el 6,9% de sus 85.000 habitantes censados (la media nacional supera el 10%) es extranjero salvo que se considere inmigrado o foráneo a todo el no cristiano-occidental en una ciudad en la que los entre 500 y 1.200 inmigrantes irregulares que acoge están albergados en un CETI separado del resto de la población.

"Hermano, hermana, si el centroderecha, la derecha y la extrema derecha te considera un extraño en tu casa y te hacen un favor porque te consideran "integrado", tienes 2 alternativas", ha escrito este viernes Mohamed Ali en su página de Facebook: "1) Vive "integrado" pero siempre en inferioridad, sin verdadera libertad y con una identidad cohibida; o 2.) Rebelate, intenta cambiar las cosas, sé tu mismo, sé libre".

Antes de Nochevieja, el mismo Mohamed Ali difundió otra reflexión sobre la degradación de la convivencia real en Ceuta que le preocupa desde hace tiempo en privado: "De niño, me encantaba que llegaran las vacaciones de Navidad. De niño, en mi calle, en la Cuesta Parisiana, vivíamos en una hilera de casas, unas pegadas a otras, mitad cristianas mitad musulmanas. De niño, ayudaba a Mario y a Oscar a montar el Belen y decorar el árbol. De niño, nos deleitabamos con polvorones y mazapanes, mientras la abuela Maria, nos regañaba por abusar del turrón. De niño, ¡como disfrutaba de mis vecinos, de mis amigos, de mi familia! De niño, y solo de niño, convivíamos ajenos a ideologías y disputas, compartíamos sueños y, sobre todo, lo pasábamos bien".

El PP, el mismo cuyo líder proclamó que "aquí no se matan coorderos en casa o respetan las costumbres occidentales o se equivocan de país", ha inventado otro paraíso muy distinto.