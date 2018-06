El PP da prioridad en Plaza Nicaragua a la "realidad consolidada" sobre la legalidad urbanística

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles definitivamente en sesión extraordinaria con los únicos votos a favor del PP la modificación del Estudio de Detalle de Plaza Nicaragua, cuya construcción se concibió en 1989, en los términos planteados por el consejero de Fomento, Néstor García, documento que supuestamente debe servir de base “para la posterior redacción de un proyecto de ejecución de las obras de urbanización necesarias para el entorno" y que se llevará por delante la parcela reservada para construir 50 casas porque, según la oposición, al Ejecutivo de Vivas solo le inquieta hacer obras en Hadu antes de las elecciones de mayo.

"Adquirimos el solar y ya estamos redactando el proyecto para su ejecución antes del fin de esta legislatura", ha contextualizado García lo que ha considerado una cuestión "eminentemente técnica" pero clave para conseguir el objetivo propuesto. Según su versión, el documento solo "reajusta y adapta las alineaciones y rasantes de diversos tramos de la forma más viable posible a la realidad física del entorno" y define "diversas determinaciones vinculantes que habrán de respetarse en la ejecución de obras de urbanización”.

Ahora se abrirá un periodo de información pública de un mes de duración para que los propietarios del ámbito y colindantes, así como las Administraciones que pudieran ver afectadas sus competencias, puedan hacer aportaciones. García pidió en agosto del año pasado la redacción del Estudio de Detalle de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución para el acondicionamiento de la plaza “como complemento a la encomienda de gestión” que fue adjudicada a Tragsa para la elaboración del mismo. La casa por el tejado: en vez de desarrollar el PGOU con Estudios de Detalle en base a los que se hacen proyectos, el de Tragsa obliga a cambiar la planificación.

Tanto el Ministerio de Defensa como el Colegio Oficial de Arquitectos y un particular presentaron varias alegaciones. Los militares demandaron que se tuviesen en cuenta sus necesidades de comunicaciones militares y, tras informar desfavorablemente en primera instancia, en mayo corrigió su criterio y dio su visto bueno, todavía provisional según la oposición.

La socialista Nuria Miaja ha denunciado que con el Estudio de Detalle "se ha modificado el sistema vial" y además "se ha hecho desaparecer una parcela reservada para construir un edificio de viviendas de siete plantas". "Ustedes no quieren llamarle a esto por su nombre, modificación puntual, porque no les daría tiempo y requeriría el permiso del Ministerio de Fomento", ha alertado la diputada, que ha avisado a los residentes de que "cuatro bancos y cuatro árboles no van a urbanizar esa zona" y ha acusado a García de "engañar" al vecindario.

Juan Luis Aróstegui, de Caballas, se ha adherido a la petición de la portavoz accidental del PSOE para "dejar el expediente sobre la mesa". Los localistas han lamentado que García, en tres años al frente de Fomento, no ha puesto "ni un ladrillo" para construir viviendas, "quizá porque es un perfecto incompetente o porque no es su prioridad". "El PGOU dice que una parcela que ustedes adquirieron es para construir viviendas y lo que quieren hacer es poner una carretera ahí y llevar las cincuenta casas a una zona verde donde no se podrán levantar", ha asegurado sobre un "desaguisado" que, ha pronosticado, también exigirá encontrar un técnico que trague con la apertura de una calle "donde tampoco está prevista".

El MDyC ha cargado contra el "abandono" al que según su criterio ha condenado el PP a esa parte de la periferia y Javier Varga se ha congratulado porque "por fin se ponga en marcha la Plaza Nicaragua, cabecera del barranco de Arroyo Paneque con obras apenas iniciadas, ruinosas y en pésimo estado de conservación". "Pretenden seguir adelante con una idea de 1989 para no esperar a tener un nuevo PGOU y poder tocar parcelas que ahora tienen uso residencial y esas prisas es evidente que vienen de la necesidad de ofrecer algo, al menos un inicio de obra o culpar a la oposición de que no la haya", ha resumido el portavoz 'naranja'.

El Gobierno dice querer "crear ciudad"

García ha reprochado a la oposición que no presentase alegaciones durante el mes de exposición pública y ha tildado de "realidad subjetiva" el criterio de Caballas frente a su "voluntad de crear ciudad". "Nosotros en esta legislatura hemos adjudicado las 317 VPO, hemos apostado por la rehabilitación y ya tenemos el proyecto básico para levantar 90 nuevas viviendas con el Estado", ha presumido el consejero, que ha defendido que la promoción suprimida "generaba un conflicto con el vecindario porque entorpecía vistas a otro edificio y dificultaba el acceso a una calle y a garajes".

"Se construirán donde se tengan que construir pero allí no", ha alegado antes de decir que la calle Mustafa Mizzian "es una realidad consolidada que va en favor de muchos vecinos". En ese contexto y con su nueva lectura contradictoria con quien hasta ahora decía ser bastión de la disciplina urbanística, aunque en un Juzgado seguramente decaería tal y como ha asumido ("autoinculpación" según Caballas), el consejero dice que prevalece la realidad de la calle sobre la urbanística y jurídica.

Según Aróstegui, "lo que va a hacer usted, el supuesto adalid de la legalidad, es chanchullear entre el PGOU vigente y el que quiere aprobar: unos días tango y otros fandango, le da licencia a Mercadona vulnerando lo que prevé el Plan del futuro y en Plaza Nicaragua se salta el vigente que está obligado a respetar contando con solventar el tema con el que vendrá".

"Haremos las cosas mejor o peor pero chanchullear nada", ha rebatido el consejero, que se ha cruzado mutuas acusaciones de "chulería" con la portavoz del MDyC.