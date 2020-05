El PP pide a Hernández que imite al PSOE de Melilla y pida al Estado que se haga cargo de los marroquíes

El PP de Ceuta ha comparado el discurso de los socialistas de Ceuta y Melilla al respecto de la atención de los inmigrantes marroquíes atrapados en Ceuta y Melilla durante elEstado de Alarma. Así, mientras miembros del Gobierno que pertenecen al PSOE de Melilla dicen que la ciudad hermana no pagará los gastos que se derivan de los inmigrantes que se encontraban bloqueados allí, “resulta ridículo que el Secretario General del PSOE de Ceuta no quiera reconocer este hecho y en vez de admitir la evidencia de los hechos, como por ejemplo es este, lo que hace es atacar al Presidente de la Ciudad y al Partido Popular por haber dicho al Gobierno de Pedro Sánchez que debe asumir el coste y la gestión de los inmigrantes irregulares acogidos en el Polideportivo de La Libertad”.

Así, el Consejero Mohamed Mohand (PSOE) manifestaba que pondría en conocimiento del Gobierno de la Nación que "el coste lo tiene que asumir, de una manera u otra, el Ministerio de Migraciones y no la Ciudad Autónoma” (…) “que no tiene competencias en materia migratoria" y debe ser el Ministerio competente "el que debe asumir ese coste”.. En cambio, señalan desde el PP, en Ceuta la Delegación del Gobierno y el Gobierno de la Nación “hacen caso omiso a esta petición e incumplen con sus responsabilidades, es el Gobierno de Juan Vivas quien sigue haciéndose cargo de todos los gastos que genera ese polideportivo y que, no olvidemos, hubo que habilitar porque la Delegación del Gobierno así lo decidió para acoger a los inmigrantes”. “La única coincidencia entre los dos es que ambos pertenecen al PSOE. Pero la gran diferencia es que, mientras el socialista de la ciudad hermana exige al Gobierno de la Nación lo mejor para su tierra, el Secretario General del PSOE de Ceuta antepone los intereses de su partido al de los ceutíes. Hernández vuelve a ejercer su papel principal de marioneta de Pedro Sánchez ignorando nuevamente los intereses de esta ciudad. Hernández rinde pleitesía a Pedro Sánchez aunque sea evidente que este último está incumpliendo con la ciudad de Ceuta, incluso no transfiriendo los fondos ordinarios que pertenecen a los ceutíes o no atendiendo cuestiones que son de su competencia. Pero eso a Manuel Hernández le da igual. Cumplir las órdenes de su amo está por encima de cumplir con sus obligaciones con los ciudadanos de Ceuta.Es bochornoso ver cómo el sumiso Manuel Hernández se dedica a criticar al Presidente de la Ciudad por exigir públicamente al Gobierno de la Nación que cumpla con sus obligaciones en Ceuta. Si tuviera dignidad y su prioridad fuera defender los intereses de los ceutíes, no criticaría al Presidente Vivas por ello sino que se sumaría a esa reivindicación y tomaría nota, al menos, de lo que hace su compañero socialista melillense”.