PP, PSOE, MDyC y Cs guardan juntos un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista

Representantes del PP, del PSOE, del MDyC y de Ciudadanos han compartido este lunes a mediodía un minuto de silencio ante las puertas de la Asamblea para mostrar su "absoluta repulsa por el último crimen de la violencia machista, el de la mujer asesinada delante de su hijo en Fuengirola (Málaga)". A la cita no ha acudido, como había anunciado, Caballas, que no volverá a juntarse en este tipo de convocatorias con PP y Cs por su alianza con VOX en Andalucía.

En declaraciones a los medios al término de la concentración, los portavoces del MDyC, Fatima Hamed, que este martes también se movilizará en la Plaza de los Reyes (19.00 horas) con los feministas contra la entente de derechas forjada en Andalucía por la virulencia de VOX contra la Ley de Violencia de Género, y el de Ciudadanos, Javier Varga, que no lo hará, han criticado la posición de la coalición.

Hamed ha destacado que estos minutos de silencio son "un clamor" contra el terrrismo machista y "lo mínimo" que los representantes de la ciudadanía pueden hacer "cada vez que un desgraciado mata a una mujer en nuestro país". "Estas citas son el resultado del Acuerdo Plenario unánime alcanzado a propuesta del MDyC y esperamos que la Ley amplíe las acciones de prevención", ha deseado la localista, que también ve "fundamental" al menos "mostrar nuestro compromiso y rechazo ante quienes quieren menguar los derechos de las mujeres o las leyes que los protegen".

"Yo aquí represento a todos los ceutíes y esta lucha no pertenece a ningún partido político y es obligación y compromiso de todos no dejar ningún espacio de lucha vacío", ha valorado Hamed la decisión de Caballas. El MDyC sí se ha sumado, como otra veintena de entidades políticas y sociales de todo tipo, a la movilización que tendrá lugar este martes a las 19.00 horas en la Plaza de los Reyes contra "cualquier medida que suponga un retroceso en lo que se ha conseguido contra la Violencia de Género".

Ciudadanos no, según Varga porque ni se les ha invitado ni saben de qué va la convocatoria. "Este es un problema que tiene nuestra sociedad y no es momento de discutir el fondo de la cuestión: nadie lo hace, hay un pacto nacional que firmamos y nos atenemos a su contenido aunque no sea 100% nuestro pese a que hay partidos [se ha referido a Podemos] que se abstuvieron, lo que no les habilita para hacer bandera de este tema", ha apuntado el portavoz, que ha lamentado que Caballas "convierte un Acuerdo Plenario en un acto partidista a su interés pero ellos son muy dados a eso y a no ir a las Comisiones Informativas o la Junta de Portavoces".

Preguntado por si interpreta la convocatoria como un reproche hacia su "relación" con VOX en Andalucía, Varga ha insistido en que "desconozco sus motivaciones". "Si fuera así pocas razones tendíamos para asistir pero si fuese así andarían bastante errados los convocantes", ha apuntado.