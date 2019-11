PP y PSOE modifican el Presupuesto de la Ciudad y rechazan las propuestas sociales del MDyC

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles con los votos a favor del PP y PSOE, la abstención de Vox y la oposición del MDyC y Caballas el primer expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad para este ejercicio, con el que el Gobierno de Vivas aplica el remanente líquido tesorería generado en el ejercicio 2018, un total de 11,6 millones de euros, para “atender ajustes en las necesidades públicas generadas a lo largo del presente ejercicio”.

La cancelación de deuda, tanto comercial (4,1 millones), como financiera (7,5), absorberá buena parte del total afectado y conllevará un ahorro de intereses por importe de 188.000 euros. También se cubre el incremento de los costes de funcionamiento de las entidades del CERMI por la entrada en vigor de un nuevo convenio; la totalidad de los gastos de funcionamiento de la zona de embolsamiento de Loma Colmenar habida cuenta de que el Estado no aportará finalmente el 50% de su coste anual (500.000 euros); algunas partidas del Capítulo I de Personal”; y “la capacidad de la RTVCE para la retransmisión de eventos deportivos".

Un total de 1,5 millones de euros se dedican a pagar sentencias judiciales perdidas. En cuanto al capítulo de inversiones, el expediente plantea la eliminación de los remanentes de ejercicios anteriores no comprometidos y la utilización de 4,08 millones “para las necesidades de colegios, cementerios, edificios públicos y rehabilitación de viviendas (1,4 millones de euros); para atender el inicio de las obras de remodelación de 'La Esperanza' al objeto de mejorar su funcionamiento (150.000) y para “habilitar un crédito para la puesta en valor del patrimonio religioso de las distintas comunidades (250.000)”. También a “fortalecer la inversión en barriadas" (2 millones) y a “cubrir necesidades urgentes en el hotel Puerta de Africa (200.000).

El MDyC solo ha convencido a Vox y Caballas en su intento de incluir tres partidas en el expediente disponiendo de "un 1% del Presupuesto" de la Administración: 2,5 millones para contratar a 165 personas con un Plan de Empleo Joven; 200.000 euros más para la Residencia de Mayores Nuestra Señora de África; 50.000 para el convenio de prevención el cáncer de colon; y 60.000 a subvencionar bombas de insulina para menores de edad "en función de la renta y los miembros de cada unidad familiar".

Verdejo ha respaldado la propuesta de Fatima Hamed, que obtendría el dinero necesario de reducir partidas como Publicidad Institucional o las transferencias a RTVCE y Obimace. El consejero de Economía, Alberto Gaitán, ha argumentado que es "imposible" hacer uso de esos importes a estas alturas del año porque ya están comprometidos. El PSOE también se ha desmarcado a través de José María Mas, incluso del fondo de la iniciativa de los localistas.

"Ustedes aquí no hacen ya de oposición, en todo caso al MDyC, pero lo malo es que no nos perjudica a nosotros sino a todas las personas que se podrían ver beneficiadas con nuestras propuestas", ha reprochado Hamed a los socialistas. Caballas se ha opuesto al planteamiento de un expediente que "con un remanente de casi 12 millones, no dedica ni un euro a atender a las personas que peor lo están pasando en esta ciudad en términos de paro y pobreza".