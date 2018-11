El PP rechaza crear un Defensor del Menor en Ceuta porque "no tenemos ninguna necesidad"

La mayoría del PP ha rechazado este lunes en el Pleno una propuesta de Caballas que prendería darle un nuevo enfoque "independiente" a la gestión de las competencias de Menores con la creación de la figura del Defensor del Menor, que según ha avanzado Aróstegui se encargaría de "supervisar la acción de las administraciones públicas y de las entidades privadas que presten servicios a la infancia y a la adolescencia"; de "recibir y tramitar las quejas y denuncias formuladas por la vulneración de los derechos del niño"; y de "proponer reformas legales y normativas que hagan más eficaces la defensa de los derechos del menor, y difundir y divulgar los derechos del menor".

Según Adela Nieto, con la Comisión de Atención a la Infancia y la supervisión permanente de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo es suficiente para llegar a los mismos objetivos perseguidos por Caballas con su iniciativa, entre ellos "el desarrollo y la efectiva protección de los derechos de las personas menores de edad, que debería constituir un objetivo prioritario en el marco de las competencias de la Ciudad Autónoma, que no está acometiendo estas políticas de una manera acertada".

"No tenemos ninguna necesidad", ha resumido la posición del PP la consejera de Sanidad pese a que el portavoz de Caballas ha incidido en que la gestión de Menores es "muy precaria". "Ustedes se crean un mundo extraño, se creen sus propios discursos y chocamos contra un no permanente", ha lamentado.

Aróstegui ha explicado que desde la aprobación por las Naciones Unidas del texto de la Convención de los Derechos del Niño, distintos núcleos doctrinales y profesionales han señalado la importancia de "buscar y articular garantías para el real y efectivo ejercicio de esos derechos" y en Andalucía, por ejemplo, ya existe la figura del Defensor del Menor.

"Es cierto que ya existen mecanismos establecidos por la legislación vigente para garantizar la protección de los intereses de las personas menores de edad pero un Comisionado Parlamentario de carácter independiente que vele por el respeto de los derechos de los menores de edad constituiría un complemento eficaz y especializado para el impulso y el reconocimiento social de los derechos del menor", ha argumentado sin éxito el portavoz localista.

Aróstegui considera que un Defensor del Menor, aunque fuese con informes no vinculantes, podría hacer aportaciones positivas por ejemplo sobre cómo "evitar que 300 ó 400 menores de Ceuta no estén escolarizados actualmente" fuera de la pelea partidista política. "Unas pautas sobre cómo abordar la problemática del acoso escolar no sería atacar a nadie y esos vacíos nadie los rellena", ha dado otro ejemplo.

"El Área de Menores es independientes y se les protege muy bien", ha rebatido Nieto, que no ve comparable la capacidad de Andalucía con la de Ceuta para montar un staff y dar presupuesto propio a un nuevo departamento como el planteado. "Ya tenemos todas garantías y procedimientos legales con el mismo objetvo y esta figura no tendría cabida en nuestro Estatuto", ha apostillado.