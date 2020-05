El PP reta al PSOE a que aclare si está de acuerdo con que Ceuta quede fuera del fondo extraordinario

El PP de Ceuta ha comparado la actitud del PSOE de Ceuta con la de los Gobiernos de Ceuta y Melilla, que, pese a ser de distinto color político, defienden conjuntamente que el Gobierno de la Nación no excluya a ambas ciudades del reparto del fondo extraordinario de 16000 millones de euros que se va a distribuir entre todas las autonomías.

“Hace unas semanas vimos cómo un Consejero de Melilla perteneciente al PSOE decía con toda claridad al Gobierno de Pedro Sánchez que esa ciudad no se haría cargo de los gastos derivados de los inmigrantes irregulares y que debía ser el Gobierno la Nación quien lo asumiera por ser de su competencia. En cambio, el PSOE de Ceuta se dedicó a atacar al Gobierno de Juan Vivas. Una vez más, el PSOE de Ceuta y Melilla mostraron que tienen las mismas siglas pero diferentes prioridad”.

Desde el PP de Ceuta aplauden que ambos Gobiernos “den muestra de madurez y que hayan sabido poner a ambas ciudades como la única prioridad, olvidando cuestiones partidistas”. Desde el PP retan a Hernández a “que manifieste públicamente si está de acuerdo o no con que el gobierno de Pedro Sánchez excluya a Ceuta en la distribución del fondo extraordinario del que se beneficiarán todas las autonomías. Ya no valen excusas absurdas o desprecios al Presidente de la Ciudad. En estos momentos no se trata de personas concretas, se trata de algo que está por encima de todos, Ceuta”.

“En cambio, el PSOE de Ceuta nos sorprende cada día a peor”, reprochan, “no ha defendido ni una sola vez a Ceuta, ni ha exigido a Pedro Sánchez el derecho que tiene esta ciudad de participar en el reparto de esos fondos extraordinarios al igual que el resto de autonomías. Vuelve a ponerse de manifiesto la gran diferencia existente entre los miembros del PSOE de Melilla y la postura del Secretario General del PSOE de Ceuta. Mientras los socialistas melillenses defienden su ciudad y exigen a Pedro Sánchez que no margine a Melilla, el Secretario General del PSOE ceutí no ha dado la cara ni una sola vez por Ceuta ante Pedro Sánchez ni ha mostrado su rechazo a que nuestra ciudad quede excluida. Todo lo contrario, lo que ha hecho es recurrir a argumentos ridículos atacando de nuevo al presidente Juan Vivas”.

“Una vez más, el Secretario General del PSOE ceutí defiende a Pedro Sánchez aunque maltrate y excluya a nuestra ciudad. El Sr. Hernández ha demostrado que nunca podrá ser un digno dirigente de esta ciudad al situar el bienestar y derechos de Ceuta en un segundo plano. Sus hechos evidencian que para él lo primero es defender las políticas de Pedro Sánchez aunque perjudiquen a nuestra ciudad”.