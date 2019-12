El PP valora la "responsabilidad" de Vivas para mantener abierta la explanada y contener el caos fronterizo

El PP de Ceuta ha valorado este domingo la "actitud responsable" que a su juicio ha demostrado el Gobierno de la Ciudad al garantizar el mantenimiento operativa de la explanada de embolsamiento para evitar la expansión del caos fronterizo en forma de atascos a la Carretera Nacional y el resto de viales de la periferia en situaciones de gran afluencia de vehículos que el paso es incapaz de digerir .

"Mientras el país vecino aprieta, al Gobierno del PSOE solo se le ocurre mirar para otro lado y someter a nuestra frontera a un absoluto estado de abandono: continúan incumpliéndose las promesas de dotarla de más personal, se desoye la llamada de atención de la ciudad en relación a la situación que vivimos con los menores extranjeros no acompañados y no dan ninguna respuesta que sirva de respiro al comercio en nuestra ciudad", ha denunciado la formación de Vivas, que ve a Manuel Hernández perdido en "pataletas, unas veces por unos motivos, otras por otros, pero siempre porque no se le consienten sus párvulos deseos y caprichos".

El PP ha denunciado que a los socialistas "parece que solo se les ocurre ponernos contra las cuerdas e intentar asfixiarnos quitándonos millones de euros que van destinados a servicios básicos de todos los ceutíes" ya ha acusado al PSOE de "poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de Ceuta" por no prorrogar los convenios de desalación de agua e impacto del hecho fronterizo.

"Ante todo esto Manuel Hernández, el secretario general del PSOE en Ceuta, desgraciadamente continúa escondido y en el más absoluto mutismo:, solo habla y además malhumorado cuando el Gobierno de la Ciudad no se doblega a sus antojos y desvaríos", ha incidido el PP, que "respalda" la labor que el Gobierno de la Ciudad está llevando a cabo en la parcela de embolsamiento".

"Aunque no es competencia suya, sino del Gobierno de Pedro Sánchez, el de Juan Vivas ha asumido y está asumiendo el coste de la inversión realizada, su mantenimiento y el personal que allí presta su servicio, así como los gastos de funcionamiento derivados del Tarajal II", ha recordado el PP en un comunicado en el que ha lamentado que "parece que al Gobierno del PSOE nada de esto le importa lo más mínimo" y ha criticado que "tal vez no se hayan parado a pensar que, si no fuera por este esfuerzo que está realizando el Gobierno de Vivas sin ser competencia suya, todas las vías de la ciudad estarían colapsadas".

El PP ha pedido a Hernández "que cuando hable nos diga qué opina qué opina de que el Gobierno del PSOE siga quitando millones de euros a todos los ceutíes", ya que "su silencio en este asunto sólo puede significar que le parece bien esa actitud de desprecio hacia los ceutíes y que está de acuerdo con ese ataque directo a nuestra ciudad y a sus presupuestos". "Hable, señor Hernández, y rompa de una vez su silencio sobre este asunto si le importa desde luego la ciudad de Ceuta", ha instado al líder socialista.