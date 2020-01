El PP y Vox se niegan a respaldar la VII Marcha por la Dignidad porque "es propaganda pro mafias"

El PP y Vox han vuelto a unir fuerzas este miércoles en el Pleno para rechazar una propuesta de Caballas que solo ha secundado el MDyC y con la que pretendía que la Corporación mostrase “solidaridad” y “defensa de los Derechos Humanos” en vísperas de la próxima VII Marcha por la Dignidad que tendrá lugar el 8 de febrero en memoria de las quince personas que perdieron la vida en el Tarajal el 6 de febrero de 2014 bajo el lema 'Frente a vuestros muros creamos puentes'.

El PSOE y los dos diputados no adscritos procedentes de Vox se han abstenido y el debate de la propuesta ha gravitado entre el proponente, Mohamed Ali, y los portavoces de Vox y el PP, Carlos Verdejo y Carlos Rontomé.

“Queremos dar una imagen de ciudad solidaria", ha resumido el localista sobre una iniciativa concebida para dejar claro que "no queremos que nuestra frontera sea un espacio de 'no Derecho'; que se dé un trato humillante y degradante a las personas migrantes aunque lo haga un país tercero en nuestro nombre; ni exhibir un comportamiento hostil ante la pobreza y la miseria ni tolerar prácticas violentas contra seres humanos necesitados y vulnerables: queremos", ha contrapuesto, "construir un más mundo justo, fundamentado en el más absoluto respeto a los Derechos Humanos, en el que ninguna persona sea ilegal, y en el que las políticas migratorias sean la expresión de la solidaridad entre todos los seres humanos".

El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha opinado que iniciativas como la “Marcha por la Dignidad” sirven para mantener los “chiringuitos” que, ha dicho, se sufragan gracias a los “200 millones de euros” que cada año dedica la Administración a los CETI de las ciudades autónomas, donde “se come mejor de lo que pueden hacerlo muchas familias españolas”.

“Es propaganda pro mafias de trata de seres humanos”, ha criticado Verdejo, que ha reprochado a la diputada no adscrita María del Carmen Vázquez “que quien tanto critica que las parturientas sean marroquíes se sume a estas ideas socialistas”. “Queremos una inmigración justa y regulada que no se pliegue a las mafias”, ha resumido.

Fatima Hamed (MDyC) ha afeado a Verdejo que tache a “entidades solidarias” de “chiringuitos”. “Chiringuitos son de los que ha estado viviendo Abascal y Espinosa de los Monteros, no entidades solidarias formadas por españoles como 'Enfermos Sin Fronteras' a los que han quitado la ínfima subvención que recibían”, ha advertido.

PP: "Buscan deteriorar la imagen de Ceuta"

Rontomé ha tildado de “barbaridad” que Caballas aludiese en su exposición de motivos a que España ha externalizado en “terceros países” el control de la inmigración con violaciones de Derechos Humanos y ha subrayado que la coalición “no alude ni una sola vez a las mafias y solo hace responsables a los Estados”.

“La finalidad de esta Marcha politizada es deteriorar la imagen de las Fuerzas de Seguridad, como si se comportasen fuera de Derecho, y la de Ceuta, para transmitir al resto de España que somos una sociedad insolidaria que trata mal a los inmigrantes”, ha añadido el portavoz del PP. “Se disfrazan de preocupados por los fallecidos, pero nada se dice de las mafias, que son los verdaderos responsables”, ha cuestionado.

Ali ha mostrado su “sorpresa” porque el PP argumentase contra su propuesta “con más beligerancia que Vox” en “una deriva reaccionaria que da la espalda a la gente que más lo necesita”. “Esta propuesta no tiene nada que ver con las mafias ni con las Fuerzas de Seguridad a la que no dotan de medios sino con que aquí murieron 15 personas”, ha precisado el localista, que no aprecia “legitimidad” en la posición de Vox, que es “fascismo puro”.