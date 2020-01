Preguntan al Gobierno de Sánchez si ha pedido a Marruecos que quite sus concertinas de la frontera

politica

"El PP y Vivas", lamenta Manuel Hernández, "se han instalado en un discurso muy peligroso que invita al odio y no a la moderación, que invita a la ruptura de la convivencia, esa que tanto defendía antes para no pactar y alcanzar acuerdos con los ahora sus socios de la ultraderecha, y no a la cohesión, que invita a subir la crispación y no a la mesura”.