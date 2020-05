Vivas pide a Pedro Sánchez que los marroquíes de La Libertad sean los primeros en retornar a su país

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha aprovechado su intervención en la videoconferencia semanal que convoca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cada domingo con los dirigentes autonómicos para solicitarle que se conceda prioridad a los marroquíes que están alojados en los polideportivos, en el retorno a su país de las personas que quedaron bloqueadas en Ceuta con motivo del cierre de la frontera.

En la décima reunión telemática en la que participa el presidente ceutí desde que se decretó el estado de alarma, Juan Vivas ha querido insistir a Sánchez en cuatro peticiones que ya le había trasladado en sesiones anteriores.

La primera, que se le de prioridad a los ciudadanos marroquíes recogidos en los pabellones, especialmente los que están en el de La Libertad, habida cuenta de que la situación en los mismos ha derivado en un grave problema humanitario, social y de seguridad. Al respecto, el presidente ceutí ha ofrecido al presidente del Gobierno todo el apoyo que a tal fin pueda prestar el Ejecutivo de la Ciudad.

La segunda petición, el cobro por parte de la Ciudad de los 7,2 millones de euros pendientes de 2019 t el reconocimiento del resto de ayudas sectoriales contempladas en los vigentes Presupuestos Generales del Estado, utilizando para ello el mismo criterio que se ha empleado con otras administraciones territoriales, incluso con la propia Ciudad Autónoma en otros ámbitos de gestión.

Además, le ha reiterado, tal y como también expresó en la reunión del domingo anterior, que Ceuta no puede ni debe quedar excluida del fondo adicional y no reembolsable de 16.000 millones de euros previsto para las administraciones autonómicas, en ninguno de sus segmentos (sanitario, social y de compensación por la pérdida de ingresos), en particular el que concierne a la caída de ingresos en los tributos propios.

Por último, el presidente Vivas ha expresado de nuevo la necesidad de que la problemática de los menores marroquíes no acompañados se aborde como un asunto relacionado con la inmigración, teniendo en cuenta la evolución que su número ha experimentado en los últimos diez meses, con un incremento del 216 %, y porque es un problema que desborda las capacidades de la Ciudad y lastra su hacienda.