El PSOE achaca a sus denuncias la limpieza de los terraplenes de Bermudo Soriano

El Partido Socialista de Ceuta "se congratula" por la limpieza del solar en la Barriada de Bermudo Soriano, después de su denuncia de la situación en la que se encontrraban estos terraplenes, llenos de escombro y basura. El secretario de Barriadas de la formación socialista, Juan Gutiérrez, insiste aún así en que "en la parte trasera de los pisos, siguen teniendo otro solar con bastante hierbajos y muchísimos insectos “

Gutiérrez exige al Gobierno que "hay que trabajar mucho por las barriadas, llevan años de abandono y no es justo". "Desde del PSOE de Ceuta no vamos a parar hasta que se haga justicia con todas las barriadas de la periféria, la ciudad no puede permitir el abandono que sufren las barriadas del extrarradio", avisan en un comunicado acompañado de la foto que ilustra la noticia, cedida por el PSOE..