El PSOE acusa al PP de estar "instalado en la mentira" y dice que "nadie quebrará la Constitución"

El PSOE de Ceuta ha negado este sábado que Pedro Sánchez esté "vendiendo España", como ha denunciado el PP de Vivas tras escuchar su discurso de investidura , y ha acusado a la formación de Ainara de estar "instalada en las mentiras a las que ya nos tienen acostumbrados". Su discurso es, opinan en Daoiz, "el de la derecha rancia que ahora en Ceuta comparte la misma ideología que la ultraderecha, como ha quedado más que demostrado últimamente".

"Tanto el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a las órdenes de la ultraderecha, como la secretaria general de esa formación, Yolanda Bel, no saben a que argumentos van a recurrir: es totalmente mentira que Pedro Sánchez esté vendiendo España y que el resto de dirigentes socialistas permanecen callados porque nuestro líder ha dejado claro en la Cámara Baja y en su discurso que nadie va a romper España y nadie va a quebrar la Constitución", ha destacado Manuel Hernández, que opina que "lo que vamos a romper es el bloqueo al Gobierno progresista votado democráticamente por los españoles".

"Metánselo en la cabeza, aunque entendemos desde el PSOE de Ceuta que es difícil de digerir por su parte”, ha subrayado Hernández, que ha defendido en un comunicado que su partido está "formado por compatriotas que, con aciertos y errores, ha contribuido y contribuye a mejorar la vida de nuestra sociedad". “Se equivocan muy gravemente quienes, desde los bancos de la derecha, ponen en duda el compromiso de la izquierda con España”, ha parafraseado el ceutí a Sánchez.

A su juicio "tanto Juan Vivas como Yolanda Bel siguen instalados en la mentira y continúan con la cantinela de los 7 millones de euros. Mientras, en su pacto con la ultraderecha, envían a familias al paro sin ningún tipo de escrúpulos, aunque por otro lado enchufan a los suyos con buenas nóminas".

“Terminamos el fin de año con el nombramiento de cuatro asesores delegados: ¿por qué no dicen las cuantías de sus nóminas en vez de justificarse, como el portavoz del Gobierno, sobre los motivos por los que no se concedía una subvención a una organización humanitaria? ¿Por qué no le dicen a los ceutíes que le quitan 11 millones del Presupuesto para pagar las deudas que van a generar empresas municipales como el Parque Marítimo, Amgevicesa o el Hotel Puerta de África?. ¿Por qué no les cuentan a los y las ceutíes la subvención que otorgan a la Federación de Fútbol de Ceuta?", ha preguntado Hernández.

Para el socialista "lo triste del caso es que no se les cae la cara de verguenza al hablar de traición: los líderes del PP no están legitimados para hablar de traición ya que son ellos, el Partido Popular, el que han traicionado a los y las ceutíes y, lo que es peor, el que los ha engañado".

El PSOE ha enfatizado que "la coalición progresista" con Podemos apuesta por “una España que construye puentes de colaboración y no una España de vetos y rupturas”, los españoles quieren una España cimentada "en el acuerdo" y no una España abonada "al insulto y la descalificación”. “Aquí los únicos que dicen patrañas y mezquidades son Vivas y Bel y el Partido Popular de Ceuta que sí están abonados a las mentiras, los insultos y las desacalificaciones”, ha explicado Hernández.

“Sean valientes, den la cara y expliquen a los y las ceutíes sus acuerdos con Vox y toda la verdad del Presupuesto. Dejen de esconderse y de guardar silencio ante los discursos xenófobos y racistas de la ultraderecha”, ha agregado el secretario general de los socialistas ceutíes.

Vivas, "un títere de la ultraderecha"

“El único títere que hay en Ceuta hoy es el Partido Popular, con su presidente a la cabeza, Juan Vivas, y, además, está manejado, es obvio, por la ultraderecha, ante la que se ha arrodillado”, ha dicho Hernández ,que ha aseverado que "como dice Pedro Sánchez, hagamos del diálogo una herramienta que reconcilie a la política con la calle, ya que eso también es patriotismo”.

La opción de los socialistas pasa por "asumir la realidad parlamentaria salida de las urnas y construir con ella una solución". "Ese ha sido nuestro empeño tras las elecciones del 10 de noviembre: alcanzar la mejor solución que puede darse y lograrse bajo las circunstancias del aquí y el ahora, y de acuerdo con los principios progresistas que caracterizan a una formación progresista como es el PSOE, ha concluido Hernández.